München/Leverkusen (dpa) - Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah wechselt mit einem Jahr Verspätung zum FC Bayern München. Der deutsche Meister verpflichtet den Innenverteidiger ablösefrei, nachdem dieser langfristig angekündigt hatte, seinen Vertrag beim entthronten Bundesligaprimus Bayer Leverkusen nicht mehr verlängern zu wollen. Der 29-Jährige unterschrieb in München ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2029. Wann Tah seinen Dienst beim FC Bayern beginnt und ob Tah auch schon bei der Club-WM auflaufen kann, teilte der Club zunächst nicht mit.

«Lange auf dem Radar»

«Es ist kein Geheimnis, dass wir Jonathan Tah schon lange auf dem Radar haben. Wir schätzen seine Klasse: Er ist ein Typ, der Verantwortung übernimmt. Jonathan hatte viele Angebote vorliegen, aber er hat sich für den FC Bayern entschieden», sagte Sportvorstand Max Eberl.

Für Tahs Mitwirken bei der Club-WM (14. Juni bis 13. Juli) müssten die Münchner doch eine Ablöse an Leverkusen zahlen. «Ich freue mich sehr, beim FC Bayern zu sein. Ich möchte hier Verantwortung übernehmen und jeden Tag hart arbeiten, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind und gemeinsam viele Titel gewinnen», sagte der Abwehrspieler laut Mitteilung.

Kein Wirtz-Coup, aber wichtiger Transfer

Nachdem das Werben um Offensivstar Florian Wirtz (22) vergeblich war, kommt nun immerhin eine andere Identifikationsfigur aus Leverkusen an die Isar. Tah hatte am Mittwoch den obligatorischen Medizincheck in München absolviert.

«Als erfahrener National- und Führungsspieler bringt er die Konstanz und Qualität mit, die unsere Defensive stärken werden. Er ist eine echte Bereicherung für uns – und dass er Titel gewinnen kann, hat er ebenfalls bewiesen», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Langer Anlauf für den Transfer

Es ist ein Transfer mit einem Jahr Anlauf - und auch einigem Zoff. Angeblich wollte Leverkusen im Sommer 2024 bis zu 30 Millionen Euro Ablöse für Tah. Bayer-Boss Fernando Carro sagte zwischendurch bei einer Veranstaltung vor Leverkusener Fanclubs: «Also, ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts. Und ich würde nicht mit ihm verhandeln.» Für diese Aussage entschuldigte sich Carro später beim FC Bayern.

Eberl sah sich bemüht, den Fall Tah aus seiner Sicht zu erklären. Der Münchner Sportvorstand fühlte sich in der Sommertransferperiode vor einem Jahr «durch den Kakao gezogen und in ein Licht geschoben», das nicht den Verhandlungen hinter verschlossenen Türen entspräche.

Bayer habe ihm damals eine Summe x und eine Deadline genannt. Beides konnten die Münchner nach Eberls Darstellung aber nicht erfüllen. Auf eine Nachfrage der Bayern zu einem möglichen Wechsel Tahs zum Ende der damaligen Transferperiode seien die Leverkusener nicht mehr eingegangen. Erst Ende April bestätigte Tah dann seinen Abschied von Bayer, ohne aber seinen künftigen Verein zu nennen. Nun ist der Wechsel zu Bayern offiziell.

Wichtige Bayer-Stütze geht

In Tah verliert Bayer nach Trainer Xabi Alonso, der bei Real Madrid als Nachfolger von Carlo Ancelotti verpflichtet wurde, und vermutlich auch Wirtz einen weiteren Fixpunkt. Der Verteidiger war im Sommer 2015 vom Hamburger SV gekommen und entwickelte sich zu einem der besten deutschen Innenverteidiger. Und DFB-Star Wirtz steht Berichten zufolge vor einem Rekordwechsel zum FC Liverpool.

Tah erhöht beim FC Bayern den Druck auf das etatmäßige Innenverteidigerduo Dayot Upamecano und Minjae Kim, über dessen Verkauf spekuliert wurde. Der stets zuverlässige Eric Dier verlässt die Münchner nach eineinhalb Jahren und wechselt zur AS Monaco. Diesen Posten haben die Bayern nun hochwertig nachbesetzt.

«Mit Jonathan Tah haben wir einen Spieler mit internationaler Erfahrung und Qualität verpflichtet, der keine lange Anlaufzeit benötigen wird, um in unserer Abwehr eine feste Größe zu werden», sagte Sportdirektor Christoph Freund.