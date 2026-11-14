Spitzkohl statt Weißkohl, dazu Hack und kurze Bandnudeln: Dieses Experiment von Rezeptentwicklerin Doreen Hassek bekommt mit Senf und Kreuzkümmel einen eigenen Dreh - und steht ruckzuck auf dem Tisch.

Berlin (dpa/tmn) – Was in Österreich so niedlich Krautfleckerl genannt wird, würde in Berlin einfach Schmorkohl mit Nudeln heißen. Nicht dass dieses Essen hier in der Region ein etabliertes Gericht wäre, dann schon eher Schichtkohl. Dahinter verbirgt sich Schmorkohl mit Hackfleisch – und ist eines meiner Lieblingsgerichte.

Heute mach' ich mal etwas ganz Verrücktes: Ich kombiniere es. Dazu kommt auf jeden Fall noch ein ordentlicher Schwung Senf oder Mostrich wie mein Vater, ein Urberliner, sagen würde. So nun aber genug der Berlinkunde.

Statt Weißkohl nehme ich den deutlich zarteren Spitzkohl. Und so steht ziemlich schnell ein saisonales Gericht auf dem Tisch – zum Schlemmen und Genießen.

Zutaten für 4 Personen

1 kleiner Spitzkohl

500 g Mischhack

300 g kurze Bandnudeln

Rapsöl

2 Zwiebeln

2 EL Tomatenmark

5 EL mittelscharfen Senf

etwas Sojasoße

Salz

Pfeffer

2 TL Kreuzkümmel

saure Sahne

Petersilie

Zubereitung

Nudeln nach Packungsanweisung in einem großen Topf mit gesalzenem Wasser bissfest kochen und zur Seite stellen. Kohl und Zwiebeln putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen und beides scharf darin anbraten, damit Kohl und Zwiebeln etwas Farbe und Röstaromen bekommen. Dann die Temperatur runter drehen, mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel würzen und die Kohl-Zwiebel-Masse 10 min weiter schmoren. Bei Bedarf etwas Wasser dazugeben. In einer zweiten Pfanne ebenfalls etwas Öl erhitzen und das Hackfleisch krümelig darin anbraten, mit Salz, Pfeffer, Tomatenmark und Senf würzen. Anschließend die Hackfleischmasse und die Nudeln zum Kohl geben und miteinander vermengen. Mit Sojasoße abschmecken, auf Tellern anrichten und mit einem Klecks saure Sahne und gehackter Petersilie bestreut servieren.

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