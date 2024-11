Eigene Wallbox mit Abstand am beliebtesten – Umfrage zu Ladeverhalten

Das öffentliche Ladenetz in Deutschland wächst rasant. Doch Elektroautofahrer tanken am liebsten zu Hause - Tendenz steigend.

SP-X/München. Unter den Nutzern von Elektroautos in Deutschland steigt der Anteil derjenigen, die an der heimischen Wallbox laden, wie eine Umfrage des Energieversorgers E.ON zeigt. Demnach geben 72 Prozent der E-Autofahrer an, am häufigsten an der heimischen Wallbox zu laden. In den Jahren 2023 und 2022 lag der Anteil noch bei 66 beziehungsweise 64 Prozent. Als weitere häufig genutzte Lademöglichkeiten folgen Arbeitgeber, öffentliche Ladesäulen in der Stadt sowie Ladesäulen an Supermärkten und anderen Geschäften.

Hauptgrund für das häufige Laden an der heimischen Wallbox dürften die Kosten sein, da hier in der Regel günstiger getankt wird als an öffentlichen Ladesäulen. Als Hauptgründe für die Nutzung von Elektroautos nannten die Befragten daher auch die geringeren Energiekosten im Vergleich zu Benzin/Diesel (65 Prozent) sowie den Klimaschutz (50 Prozent).

Von den E-Auto-Nutzern mit Eigenheim gaben 74 Prozent an, bereits eine Photovoltaikanlage installiert zu haben, weitere 8 Prozent wollen dies in den nächsten drei Jahren tun. Auch hier spielt der finanzielle Anreiz die wohl wichtigste Rolle. 97 Prozent der E-Auto-Nutzer mit eigener PV-Anlage wollen deshalb künftig auch solare Überschussladung nutzen.

Mario Hommen/SP-X