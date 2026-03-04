Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Flaschen-Tipp fürs Eiertrennen hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Eier trennen: Das muss man etwa für Eischnee. Aber auch manche Cremes oder Soßen verlangen nach einem sauber vom Eiweiß getrennten Eigelb. Doch dabei kann allerlei schiefgehen: Das Eigelb zerplatzt, läuft ins Eiweiß oder flutscht beim Abtrennen einfach davon. Gibt es einen Trick, mit dem es einfacher geht?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Um Eier zu trennen, braucht man nur eine Plastikflasche – und die richtige Technik, verspricht ein Hack.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Flaschen-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Eigelb in die Flasche saugen

Und so geht's: Das Ei auf einem Teller aufschlagen. Eine leere Plastikflasche leicht zusammendrücken und mit der Flaschenöffnung an das Eigelb halten. Flasche loslassen und Eigelb so einsaugen. Das Eigelb nun aus der Flasche auf einen separaten Teller geben.

Fazit: Der Hack funktioniert überraschend schnell und einfach. Mit nur wenigen Handgriffen lassen sich Eigelb und Eiweiß mühelos trennen – sauber und direkt bereit für die Weiterverarbeitung.