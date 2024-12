Ehemaliger Football-Star Moss kämpft gegen Krebs

Minnesota (dpa) – Der frühere NFL-Superstar Randy Moss kämpft gegen den Krebs. Der 47-Jährige machte seine Erkrankung in einem Video bei Instagram öffentlich. «Ich hätte niemals gedacht, dass ich in so einer Situation sein würde, so gesund wie ich dachte, gewesen zu sein», sagte Moss, der nach einer Operation erst am Freitag nach einem sechstägigen Aufenthalt das Krankenhaus verlassen hatte: «Euer Junge ist ein Krebsüberlebender.»

Das Mitglied der Football-Ruhmeshalle muss sich nun noch einer Chemotherapie und Bestrahlung unterziehen. Die Krebserkrankung wurde bei dem ehemaligen Wide Receiver zwischen Bauchspeicheldrüse und Leber diagnostiziert. Die Operation, um den Krebs zu entfernen, dauerte nach Angabe von Moss sechs Stunden.

Mit einer Gehstütze vor die Kamera

Er war am 6. Dezember vorerst als Experte beim Sender ESPN zurückgetreten. «Mein Ziel ist es, wieder mit meinem Team zurück ins TV zu kommen», sagte Moss, der sich in dem Video mit einer Stütze langsam hinsetzte und sich an seine Fans richtete: «All die Gebete, die guten Wünsche, habe ich wirklich gespürt, sie haben meiner Familie gespürt.»

Moss wurde 2018 in die Hall of Fame aufgenommen. Er spielte für die Minnesota Vikings (1998-2004, 2010), die Oakland Raiders (2005-06), die New England Patriots (2007-10), Tennessee Titans (2010) und die San Francisco 49ers (2012). Mit 23 hält er noch immer den NFL-Rekord für die meisten Touchdowns in einer Saison, mit 156 gefangenen Touchdown-Pässen steht er in der ewigen Bestenliste der National Football League auf Rang zwei.