München (dpa) – Der frühere Bayern-Kapitän Stefan Effenberg hofft vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand auf eine tragende Rolle für Thomas Müller zum Auftakt von dessen Münchner Abschiedstournee.

«Ich würde mir wünschen, dass er nochmal diese große Bühne bekommt», sagte Effenberg bei Sport1 vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). «Er hat sich viele Träume erfüllt, ist Weltmeister geworden, hat die Champions League gewonnen. Aber dieses Finale dahoam hat so eine große Bedeutung für Thomas Müller.» Das Endspiel findet am 31. Mai in der Allianz Arena statt.

Effenberg: Müller gegen Inter «stellen»

In München und acht Tage später in Mailand fällt die Entscheidung, wer ins Halbfinale von Europas Fußball-Königsklasse einzieht. «Die Chancen stehen 50:50. Leider haben wir jetzt auch wichtige Spieler, die verletzt sind. Das tut natürlich ein bisschen weh, aber es nützt kein Lamentieren», sagte der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge – allerdings schon vor der schweren Verletzung von Jamal Musiala (Muskelbündelriss) in Augsburg.

Dort wurde Müller von Trainer Vincent Kompany für Musiala eingewechselt, der nun wochenlang fehlen wird. Effenberg würde Müller auch gegen Inter bringen, «das gar nicht vom Herzen, sondern weil er so on fire ist. Und ich würde ihn da wirklich stellen.»

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ist der gleichen Meinung. «Ich glaube auch, dass er am Dienstag gegen meinen anderen Ex-Verein Inter Mailand von Anfang an spielt, weil er ja noch in Form ist», sagte der frühere Bayern-Profi bei Sky. Matthäus erwartet dabei «irgendwas Spezielles um Thomas Müller».

Klose schwärmt: Müller hat die «Schlauheit»

Für den früheren Bayern- und Nationalmannschafts-Mitspieler Miroslav Klose ist Müller prädestiniert, die Rolle als Musiala-Ersatz zu übernehmen. «Jeder Trainer ist froh, wenn er Thomas Müller auf dem Platz hat. Er hat nicht die Qualität von Musiala, diese Dribblings. Aber er hat eine Schlauheit auf dem Platz, Räume zu erkennen. Er ist prädestiniert», sagte der Trainer des 1. FC Nürnberg.

«Schade, dass er im Sommer bei Bayern aufhört. Ich habe super gerne mit ihm zusammengespielt», sagte Klose, der «spannende und gute Spiele» zwischen Bayern und Inter erwartet.