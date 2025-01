Eberl über Müller-Vertrag: Einfach in die Augen schauen

München (dpa) – Thomas Müller entscheidet beim FC Bayern München selbst über seine Zukunft. «Er braucht ja nicht großartig verhandeln. Wenn er sagt, er hat Lust weiterzumachen, dann werden wir uns tief in die Augen schauen, schauen uns den Kader an und dann wird es weitergehen», sagte Sportvorstand Max Eberl. «Und wenn er vielleicht sagt, ich habe keine Lust mehr, okay, dann wird es auch für uns weitergehen und dann müssen wir schauen, Thomas anderweitig einfangen können, dass er uns helfen kann. Aber das ist wirklich ein Gespräch, was noch weit weg ist.»

Neuer und Müller im letzten Vertragsjahr

Der mittlerweile 35-jährige Müller ist fast ein Vierteljahrhundert beim FC Bayern. Sein Vertrag läuft wie der von Kapitän Manuel Neuer (38) im Sommer dieses Jahres aus. Bei Neuer soll die Vertragsverlängerung dem Vernehmen nach Formsache sein. Müller hatte sich zuletzt offen gezeigt, aber auch in seinem Fall spricht viel für eine Vertragsverlängerung. Beeinflussen könnte sein Kalkül möglicherweise das Champions-League-Finale in München. Beide Weltmeister von 2014 gehören zum Kreis der Top-Verdiener.

«Das wird wahrscheinlich das kürzeste Gespräch werden. Wir haben mit ihm schon gesprochen. Wir haben uns dann eben im Grunde auf die Zukunft vertagt und da wird es einfach in die Augen schauen sein und sagen: Hey, hast du noch Bock? Willst du? Welche Rolle haben wir? Und dann geht es weiter», sagte Eberl über die «Identifikationsfigur» Müller. «Das ist wirklich wahrscheinlich ein Gespräch, was inhaltlich über diesen Punkt sehr, sehr kurz sein wird.»

Eberl über Matthäus-Idee

Schmunzelnd nahm Eberl den Vorschlag von Lothar Matthäus zur Kenntnis, dem um einen neuen Vertrag verhandelnden Joshua Kimmich nicht erst nach dem Karriereende von Neuer die Kapitänsbinde zu geben. «Wenn Lothar kreative Vorschläge bringt, dann hört man sich die an und ist sehr dankbar dafür, dass sich sehr viele Menschen, sehr viele Gedanken um unsere Vertragsgespräche machen», sagte der 51-Jährige. Man führe die Gespräche aber intern.

Kimmichs Vertrag läuft am Saisonende aus. Die Verlängerung mit ihm und Jamal Musiala (Vertrag bis 2026) genießt besondere Priorität. Näher scheint eine Vertragsverlängerung mit Alphonso Davies zu sein. Beim Linksverteidiger, der wiederholt mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden war, zeichnet sich ein Verbleib in München ab.

Davies' Zukunft

«Es ist kein Geheimnis, dass wir mit den Agenten, von deren Spielern Verträge auslaufen oder auch wo noch ein Vertrag über ein Jahr hinaus besteht, sprechen», sagte Eberl. «Dass diese Woche etwas passiert, kann ich eigentlich ausschließen.»