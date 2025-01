Eberl setzt Musiala und Kimmich kein «Ultimatum»

Salzburg (dpa) – Im Vertragspoker des FC Bayern München mit den intensiv umgarnten Fußball-Nationalspielern Jamal Musiala und Joshua Kimmich kann Sportvorstand Max Eberl auch zu Beginn des neuen Jahres keinen Vollzug melden. Der Verhandlungsführer will auch weiterhin keine Zeitgrenzen setzen.

«Ich habe nie von irgendeinem Ultimatum gesprochen nach dem Motto, jetzt ist Weihnachten, jetzt haben die Spieler Zeit nachzudenken und dann muss ja oder nein gesagt werden. Das habe ich nie gesagt, das würde ich auch nicht», sagte Eberl nach dem 6:0 des Bundesliga-Tabellenführers im Testspiel bei Red Bull Salzburg am Montagabend. Der erkrankte Musiala (Grippe) fehlte dort ebenso noch wie Kapitän und Torwart Manuel Neuer nach seinem Rippenbruch.

«Irgendwann muss Klarheit herrschen»

Gleichwohl sei klar, dass «in den nächsten Wochen und Monaten natürlich irgendwann Klarheit herrschen muss für alle Beteiligten», bemerkte Eberl zum Zeitrahmen: «Wir werden das weiter vorantreiben.»

Priorität genießen weiterhin erfolgreiche Verhandlungen mit dem 21 Jahre alten Offensivspieler Musiala (Vertrag bis 2026) sowie DFB-Kapitän Kimmich (29), der im Sommer den Verein ebenso ablösefrei verlassen könnte wie etwa Leroy Sané oder Alphonso Davies, deren Kontrakte ebenfalls am 30. Juni enden.

«Wir werden in Ruhe mit den Spielern und den Agenten weiter sprechen», kündigte Eberl an. «Und natürlich will man irgendwann auch Entscheidungen haben.» Schließlich sollen Zukunftsfragen nicht für Unruhe im Verlauf der zweiten Saisonhälfte sorgen. «Wir haben alle das Interesse, dass wir diese Saison bestmöglich gestalten. Am langen Ende müssen wir den Handschlag haben, man macht weiter. Oder man kriegt die Aussage, hört zu, sorry, aber ich will nicht. Dann ist es auch okay – und damit werden wir auch umgehen.»

Müller witzelt: «Habe ich mich nie dazu geäußert?»

Als Formsache gilt aktuell die jeweilige Vertragsverlängerung mit den Torhütern Manuel Neuer (38) und Sven Ulreich (36) um ein Jahr. Auch der Vertrag von Thomas Müller läuft am Saisonende aus. Der 35 Jahre alte Angreifer lachte in Salzburg Fragen nach seiner Zukunft und einem möglichen Karriereende in diesem Sommer weg. «Habe ich mich noch nie dazu geäußert?» Es gebe keinen neuen Stand, sagte er dann. Er sei «ganz entspannt», es sei «alles offen».