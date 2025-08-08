Bleibt Nick Woltemade beim VfB Stuttgart? Davon geht Max Eberl momentan aus. Ein Hintertürchen scheint es für den FC Bayern aber noch zu geben.

München (dpa) - Für Sportvorstand Max Eberl vom FC Bayern ist ein Transfer von Nick Woltemade zum deutschen Fußballmeister aktuell «vom Tisch». Das sagte der 51-Jährige nach dem 4:0 der Münchner im Testspiel gegen Tottenham Hotspur. «Wir haben genug dazu gesagt. Wir haben unseren Standpunkt vertreten. Wir haben uns um den Spieler bemüht. Stuttgart hat nicht signalisiert, reden zu wollen», betonte Eberl.

Komplett ausschließen will der Funktionär eine Verpflichtung des 23 Jahre alten Angreifers vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart aber weiterhin trotzdem nicht. «Einen Stopp gibt es bis zum 1. September nicht. Da ist immer irgendwie Bewegung», sagte Eberl vor der Partie bei Magentasport auf eine Frage zu Woltemade. «Wir sind aber erst mal in der Vorhand. Wir sind ruhig, wir haben unseren Kader stehen und schauen uns an, was passiert.»

«Da kannst du nie was ausschließen»

Solche Spiele wie das gegen Tottenham würden dazu beitragen, dass die «Hürde», etwas Neues zu machen, dann noch mal höher sei. «Und das ist ja das Schöne dann.» Es seien aber noch fast vier Wochen Zeit für Wechsel, sagte der Bayern-Sportvorstand. «Da kannst du nie was ausschließen.» Grundsätzlich merkte Eberl an, dass man nie wisse, was auf dem Transfermarkt geschehe.

Woltemade, Torschützenkönig der zurückliegenden U21-EM, würde gern zum Rekordmeister wechseln. Die Stuttgarter, bei denen er noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, zeigten bislang aber kein Interesse daran, den Angreifer ziehen zu lassen, und ließen die Bayern abblitzen.