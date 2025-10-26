Die Philadelphia Eagles sind als Super-Bowl-Sieger der vergangenen Saison die Gejagten in der NFL - kommen mit der Rolle aber gut zurecht. Zwei andere Teams dagegen straucheln unerwartet.

Philadelphia (dpa) – Die Philadelphia Eagles haben in der NFL auch die New York Giants geschlagen und ihren sechsten Saisonsieg verbucht. Der Titelverteidiger zählt damit auch nach dem achten Spieltag weiter zu den Teams mit den besten Bilanzen in der National Football League. Quarterback Jalen Hurts kam auf starke vier Touchdown-Pässe – zwei davon gingen zu Dallas Goedert. Auch Saquon Barkley erzielte zwei Touchdowns. Den ersten nach einem Lauf über 65 Yards schon nach 17 Sekunden, den zweiten nach einem Pass von Hurts.

Auf ebenfalls sechs Siege in acht Spielen kommen die New England Patriots, die 32:13 gegen die Cleveland Browns gewannen. Die San Francisco 49ers unterlagen dagegen überraschend den Houston Texans 15:26 und kassierten ihre dritte Niederlage im achten Spiel. Der Stuttgarter Jakob Johnson fehlte den Texans weiterhin wegen einer Verletzung, könnte aber kommende Woche wieder aktiviert werden und im Spieltagskader stehen.

New York Jets überraschen mit erstem Saisonsieg

Nach ihrer Pause am vergangenen Spieltag holten die Buffalo Bills ein deutliches 40:9 gegen die Carolina Panthers. Runningback James Cook überragte mit zwei Touchdowns und Läufen über insgesamt 216 Yards für die Bills.

Für eine große Überraschung sorgten die New York Jets, die gegen die Cincinnati Bengals ihren ersten Saisonsieg holten – nach zuvor sieben Niederlagen. Ein Touchdown knapp zwei Minuten vor Schluss ermöglichte das 39:38, das den Bengals im Kamp um die Playoffs richtig weh tut. Das Team spielt derzeit ohne den verletzten Stamm-Quarterback Joe Burrow und muss sich in einer Position halten, die die Chancen auf die Playoffs erhält bis zu seiner Rückkehr.