Im E-Handwerk wächst der Bedarf an Fachkräften. Doch nicht jeder hat eine klassische Ausbildung. Wem der Weg zum Gesellenbrief offensteht - und wie man sich dafür schrittweise qualifiziert.

Frankfurt am Main (dpa/tmn) – Durch Photovoltaik, Wärmepumpen, Ladestationen sowie vernetzte Gebäude kommen immer mehr Aufgaben auf das Elektrohandwerk zu. Fachkräfte werden derzeit gesucht. Aber welche Wege führen hinein ins E-Handwerk?

Neben dem klassischen Weg – sprich einer dualen Ausbildung an der Berufsschule und im Betrieb – gibt es seit 2026 noch eine weitere Option: Quereinsteiger können unter bestimmten Voraussetzungen schrittweise einen Gesellenbrief erwerben. Darauf macht der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) aufmerksam. Die Teilqualifikation gibt es bislang nur in dem Bereich Energie- und Gebäudetechnik, also in einem der fünf Ausbildungsberufe im E-Handwerk.

Voraussetzungen beachten

Das Angebot richtet sich unter anderem an Helfer oder Monteure, die noch keinen Berufsabschluss haben sowie an Arbeitssuchende. Wer seinen Berufsabschluss schrittweise bis zum Gesellenbrief nachholen will, muss älter als 25 Jahre sein und schon in einem E-Betrieb arbeiten, erklärt der ZVEH.

Die Lehrinhalte der Teilqualifikation sind in sieben Module aufgeteilt. Nach jedem Modul kann man eine Prüfung ablegen und bekommt ein Zertifikat. Wer alle sieben Module bestanden hat, kann eine Externenprüfung ablegen.

Gesellenbrief auch ohne klassische Ausbildung

Besteht man diese Prüfung ebenfalls, kann man seinen Gesellenbrief erhalten – auch ohne klassische duale Berufsausbildung. Voraussetzung dafür ist die Zulassung durch die zuständige Handwerkskammer.

Tipp: Unter bestimmten Umständen kann die Bundesagentur für Arbeit die Weiterbildungskosten auch vollständig übernehmen. Interessierte lassen sich dazu am besten online beraten. Überdies bietet etwa auch der TÜV Umschulungen an.