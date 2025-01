„Dunkle Gestalten“ gehen Autos in Nauroth an

Die Polizei Betzdorf wurde am Donnerstagmorgen darüber informiert, dass drei vermummte Personen in Nauroth Wertgegenstände aus den Autos mehrerer Anwohner entwendet haben. Was die Polizeiinspektion und der Bürgermeister zu den Vorfällen sagen.