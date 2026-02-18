Skirennfahrerin Lena Dürr legt bei Olympia wieder mal einen starken ersten Lauf hin. Belohnt sie sich diesmal? US-Star Mikaela Shiffrin steuert im letzten Alpin-Event der Winterspiele auf Gold zu.

Cortina d'Ampezzo (dpa) – Skirennfahrerin Lena Dürr geht mit guten Medaillenaussichten ins olympische Slalom-Finale. Die 34-Jährige liegt nach dem ersten Durchgang in Cortina d'Ampezzo auf Rang zwei. Ihr Vorsprung auf die drittplatzierte Schwedin Cornelia Öhlund beträgt 0,18 Sekunden, der auf die Schweizerin Camille Rast auf Rang vier 0,23 Sekunden. Auch Emma Aicher hat als Achte noch Podestchancen – sie liegt 0,32 Sekunden hinter Öhlund. Die Entscheidung auf der Piste Olimpia delle Tofane fällt ab 13.30 Uhr.

Klar auf Gold-Kurs befindet sich US-Superstar Mikaela Shiffrin. Die beste Skirennfahrerin der Gegenwart hat als Führende 0,82 Sekunden Vorsprung auf Dürr und steuert auf die vierte Olympia-Medaille ihrer Karriere zu. Der Slalom ist seit Jahren die Paradedisziplin von Shiffrin: Gold bei den Winterspielen 2014 in Russland, vier WM-Titel und 71 Weltcup-Rennen hat sie im Torlauf schon gewonnen. Nachdem sie bei den Spielen 2022 in China in keinem Wettkampf eine Medaille geholt hatte, steht sie in Italien aber auch etwas unter Druck.

Zieht es Dürr diesmal durch?

«Es hat Spaß gemacht, der Schnee ist wieder ein Traum, perfektes Wetter», sagte die deutsche Slalom-Spezialistin Dürr im ZDF. Vor vier Jahren in Peking und auch im Riesenslalom von Cortina d'Ampezzo am vergangenen Sonntag hatte sie große Medaillenchancen im zweiten Lauf allerdings noch verspielt.