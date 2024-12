Duell um Spitzenplatz: Vikings ziehen mit Lions gleich

Seattle (dpa) – Die Minnesota Vikings haben in der US-Football-Profiliga NFL ihre Chancen auf den Spitzenplatz in der NFC gewahrt. Das Team um den wieder einmal starken Quarterback Sam Darnold gewann sein Auswärtsspiel bei den Seattle Seahawks mit 27:24 und zog mit einer Bilanz von 13 Siegen bei nur zwei Niederlagen wieder mit den Detroit Lions gleich. Die Lions um den deutschen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown hatten zuvor das Divisionsduell gegen die Chicago Bears deutlich mit 34:17 für sich entschieden.

Am letzten Spieltag der regulären Saison Anfang Januar kommt es zum womöglich entscheidenden Duell zwischen Minnesota und Detroit. Die topgesetzten Teams der beiden Conferences NFC und AFC erhalten ein Freilos für die erste Playoff-Runde.

Die Seahawks kassierten hingegen ihre zweite Niederlage in Folge und könnten die Playoffs verpassen. Entscheidender Spieler der Partie war Vikings-Passempfänger Justin Jefferson, der 144 Yards Raumgewinn sowie zwei Touchdowns erzielte. Darnold kam auf 246 Passing Yards und warf drei Touchdowns. Sein Gegenüber Geno Smith von den Seahawks warf ebenfalls drei Pässe in die Endzone, leistete sich aber auch zwei folgenschwere Fehlpässe.

Bills tun sich unerwartet schwer

Unerwartet große Mühe hatten die Buffalo Bills in ihrem Heimspiel gegen die New England Patriots. Die zuletzt in der Offensive groß aufspielende Mannschaft um MVP-Anwärter Josh Allen gewann schlussendlich knapp mit 24:21 gegen den Divisionsrivalen. Quarterback Allen zeigte eines seiner schwächsten Saisonspiele, warf nur für 154 Yards und einen Touchdown. Zudem leistete er sich seine insgesamt sechste Interception in der laufenden Spielzeit.

Mit dem zwölften Saisonsieg festigten die Bills den zweiten Platz in der AFC. Spitzenreiter Kansas City Chiefs hat zwei Spieltage vor Ende der regulären Saison allerdings zwei Siege Vorsprung und damit im Kampf um den Spitzenplatz alle Trümpfe in der Hand.

Bitterer Rückschlag für Tampa Bay

Einen womöglich entscheidenden Rückschlag im Kampf um die Playoffs mussten die Tampa Bay Buccaneers hinnehmen. Das Team aus Florida verlor sein Auswärtsspiel bei den Dallas Cowboys mit 24:26 und musste die Spitzenposition in der Division NFC South wieder an die Atlanta Falcons abgeben. Nur der Sieger der Division wird aller Voraussicht nach in die Postseason einziehen. Die Cowboys hatten ohnehin keine Chance mehr auf die Playoffs.