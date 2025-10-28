Die Kansas City Chiefs lassen gegen die Washington Commanders nichts anbrennen. Quarterback Patrick Mahomes zeigt zu Beginn jedoch ungewohnte Schwächen.

Kansas City (dpa) – Die Kansas City Chiefs haben ihre Topform in der NFL erneut untermauert und den dritten deutlichen Sieg in Folge eingefahren. Das Team um Quarterback Patrick Mahomes gewann zu Hause gegen die Washington Commanders mühelos mit 28:7. Für das Team aus der US-Hauptstadt war es hingegen bereits die dritte Niederlage in Serie – die Chancen im Playoff-Rennen schwinden allmählich.

Garant für den Erfolg der Chiefs war einmal mehr Mahomes, der mit seinen Pässen fast 300 Yards (rund 274 Meter) überbrückte und drei Touchdowns warf. Allerdings war sein Start ins Spiel sehr durchwachsen, gleich die ersten beiden Ballbesitzphasen seines Teams beendete der 30-Jährige jeweils durch eine Interception, also durch einen Pass zum Gegner.

Commanders ohne Daniels chancenlos

Die Commanders, die ohne ihren verletzten Stamm-Quarterback Jayden Daniels antreten mussten, konnten aus dieser frühen Schwächephase jedoch kein Kapital schlagen. Daniels-Ersatz Marcus Mariota warf bei ebenfalls zwei Interceptions nur einen Touchdown und konnte das Spiel nicht eng halten. Auch das Laufspiel der Commanders war enttäuschend und konnte Mariota nicht entlasten.

Bei den Chiefs zeigte Tight End Travis Kelce einmal mehr eine starke Leistung. Der Verlobte von Pop-Ikone Taylor Swift fing sechs Bälle für 99 Yards und erzielte bereits seinen dritten Touchdown der Saison.

Am kommenden Spieltag steht für die Chiefs das Topspiel bei den Buffalo Bills auf dem Programm. Die Commanders empfangen zu Hause die Seattle Seahawks.