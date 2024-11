Dritter Sieg: Bayern-Frauen besiegen Vålerenga Oslo mit 3:0

München (dpa) – Die Fußballerinnen des FC Bayern München eilen in der Champions League weiter von Sieg zu Sieg. Das Team von Trainer Alexander Straus gewann auch die dritte Partie mit 3:0 (2:0) gegen Vålerenga Oslo. Die Münchnerinnen führen die Tabelle der Gruppe C souverän mit neun Punkten an. Zuvor war der deutsche Meister mit einem 5:2 gegen den FC Arsenal und einem 2:0 bei Juventus Turin in die Königsklassen-Saison gestartet.

Die Bayern übernahmen schnell die Spielkontrolle auf dem Vereins-Campus. Pernille Harder brachte ihr Team bereits in der 10. Minute per Kopfball in Führung. Nationalspielerin Giulia Gwinn (17.) erhöhte noch vor der Pause per Strafstoß auf 2:0 gegen die Norwegerinnen. Auch in der zweiten Halbzeit dominierte der Tabellendritte der Bundesliga das Spiel, ließ aber viele hochkarätige Chancen ungenutzt. Sarah Zadrazil (90.+2) besorgte spät den 3:0-Endstand. Am 21. November (18.45 Uhr) tritt der FC Bayern zum Rückspiel in Norwegen an.