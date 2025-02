Dreispringer Heß zum neunten Mal deutscher Hallenmeister

Dortmund (dpa) - Dreispringer Max Heß hat sich seinen neunten deutschen Meistertitel in der Halle gesichert. Der 28-Jährige siegte in Dortmund mit genau 17,00 Metern und unterstrich damit seine Ambitionen auf eine Medaille bei der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn in zwei Wochen.

Heß ist bei der EM neben den Olympiasiegerinnen Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye einer der großen Hoffnungsträger des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV). Vor gut zwei Wochen hatte er in Metz in Frankreich mit 17,41 Metern eine Weltjahresbestleistung aufgestellt.

Zweiter wurde in Dortmund Steven Freund (15,85 Meter) vor Mohammad Amin Alsalami (15,53 Meter). Der gebürtige Syrer war im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris noch für das Flüchtlingsteam des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) angetreten und ist inzwischen deutscher Staatsbürger.

Ganter gewinnt auch über 200 Meter

Nach seinem Erfolg über die 60 Meter holte Robin Ganter auch den Titel über die 200 Meter. Der Sportler von der MTG Mannheim stellte wie schon über die 60 Meter eine persönliche Bestleistung auf und gewann in 20,85 Sekunden.

Bei den Frauen setzte sich Favoritin Jessica-Bianca Wessolly mit einer Zeit von 23,05 Sekunden durch.

18-Jährige siegt über 400 Meter

U20-Hallen-Europarekordhalterin Johanna Martin sicherte sich den deutschen Meistertitel über die 400 Meter. Die 18-Jährige gewann souverän in 52,30 Sekunden.

In Abwesenheit von Titelverteidiger Jean Paul Bredau, der in diesem Winter auf Hallenrennen verzichtet, entschied Florian Kroll in 47,15 Sekunden die 400 Meter bei den Männern für sich.

Im Stabhochsprung der Frauen verteidigte Anjuli Knäsche mit übersprungenen 4,50 Metern ihren Titel.