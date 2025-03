Die TSG 1899 hat den Seriensieger VfL Wolfsburg aus dem Pokal geworfen. Auch gegen Bayern München trumpft der Bundesligist auf. Am Ende jubelt aber der deutsche Meister.

München (dpa) – Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben dank eines Dreierpacks von Torjägerin Pernille Harder erneut das Endspiel im DFB-Pokal erreicht und damit die Chance auf das Double. Nach einem 0:2-Rückstand drehte der deutsche Meister das Halbfinale gegen die TSG 1899 Hoffenheim und gewann noch mit 3:2 (2:2). Harder (35. Minute, 40./Handelfmeter, 53.) erzielte alle drei Tore für den Bundesliga-Ersten.

Hoffenheim hatte durch ein Traumtor per Lupfer von Ereleta Memeti (14.) und Feli Delacauw (24.) schon mit 2:0 vorn gelegen. In der Nachspielzeit sah TSG-Trainer Theodoros Dedes Gelb-Rot und musste auf die Tribüne.

Hoffenheim hatte im Viertelfinale Seriensieger VfL Wolfsburg ausgeschaltet und hätte erstmals ins Finale einziehen können. Die Bayern sind zum sechsten Mal im Pokal-Endspiel.

Das zweite Halbfinale bestreiten an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) der Hamburger SV und der SV Werder Bremen vor der erwarteten Rekordkulisse von 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion. Das Endspiel findet am 1. Mai (16.00 Uhr) in Köln statt.

Gwinn fehlt verletzt

«Die ersten 20, 30 Minuten waren nicht das Gesicht, das wir zeigen wollen», sagte DFB-Kapitänin Giulia Gwinn bei Sky. Die 25 Jahre alte Münchner Außenverteidigerin fehlte verletzt wegen einer Fleischwunde am Unterschenkel, die sie in der Champions League gegen Olympique Lyon (0:2) erlitten hatte und die genäht werden musste.