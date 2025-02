Drei Verdächtige nach Diebstahl in Supermärkten gefasst

Kell am See/Offenbach (dpa) – Sie sollen bei der Festnahme teure Lebensmittel, Spirituosen und Elektronik bei sich gehabt haben: Drei Verdächtige sind nach Diebstählen in mehreren Supermärkten gefasst worden. Die Männer flüchteten am Samstag zunächst nach einem Diebstahl in Kell am See (Kreis Trier-Saarburg), wie die Polizei mitteilte. Nach einer Fahndung konnten die Beamten die Verdächtigen im Alter zwischen 23 und 33 Jahren aber festnehmen.

Zu dem Zeitpunkt hatten sie den Angaben zufolge das Diebesgut in Höhe von etwa 2.000 Euro bei sich, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Waren sollen aus verschiedenen überregionalen Diebstählen stammen. Wo die drei Männer überall gestohlen haben sollen, präzisierte der Sprecher aus Ermittlungsgründen nicht.

Vorwurf Bandendiebstahl

Die Verdächtigen sollen mit den Diebstählen ihren Lebensunterhalt bestritten haben. Ihnen wird Bandendiebstahl vorgeworfen. Ein Richter erließ gegen die drei Männer aus dem hessischen Offenbach am Sonntag Haftbefehl.