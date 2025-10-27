Der Name Jonathan Taylor sorgt bei Fans der Tennessee Titans für Alpträume: Zum dritten Mal in Serie erzielt der NFL-Profi der Colts drei Touchdowns gegen das Team. Bald flitzt er in Berlin.

Indianapolis (dpa) – NFL-Profi Jonathan Taylor hat beim nächsten Sieg der Indianapolis Colts schon wieder drei Touchdowns gegen die Tennessee Titans erzielt – und damit einen Rekord aufgestellt. Wie im letzten Duell der vergangenen Saison und beim 41:20 im September holtete der Runningback der Colts auch beim 38:14 für sein Team 18 Punkte. Eine solche Ausbeute gegen denselben Gegner gab es in der National Football League laut US-Medien zuvor noch nie. Mit insgesamt 14 Touchdowns in dieser Saison führt er die Liga-Statistik an.

Für die Colts, die in zwei Wochen beim Gastspiel in Berlin auf die Atlanta Falcons treffen werden, war es der vierte Sieg in Serie und der siebte im achten Saisonspiel – kein Team hat eine bessere Ausbeute in der NFL. «Wir haben eine Zielscheibe auf dem Rücken. Jedes Team wird gegen uns das absolut beste geben. Es wird nur noch schwieriger jetzt», sagte Taylor.

Rodgers verliert gegen sein Ex-Team

Das einzige andere Team der Liga mit bislang nur einer Niederlage sind die Green Bay Packers, die das Wiedersehen mit ihrem langjährigen Quarterback Aaron Rodgers gewannen. Bei den Pittsburgh Steelers, für die Rodgers seit dieser Saison aufläuft, holten die Packers ein 35:25. Rodgers kam zwar auf zwei Touchdown-Pässe, sein Nachfolger Jordan Love führte die Packers aber mit gleich drei Touchdown-Pässen und einer fehlerfreien Vorstellung samt Würfen über insgesamt 360 Yards zum Sieg.