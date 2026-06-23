Von Kinderrad mit Carbonrahmen bis zum Renn-Tandem für 22.000 Euro: Auf der Eurobike zeigen Hersteller, was technisch und preislich möglich ist.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Auf der Frankfurter Fahrradmesse Eurobike werden noch bis einschließlich Samstag (27. Juni) Neuheiten gezeigt. Und diese drei Neuheiten in den Messehallen stechen dabei hervor. Sie haben zwar einen gewissen Preis, bieten dafür aber auch interessante Lösungen.

Carbonrahmen schon für Kinder – zum Mitwachsen

Kinder von absoluten Fahrradfreaks können darauf hoffen, schon in jungen Jahren mit hochwertigen Leichtmaterialien ausgestattet zu werden, die man sonst aus dem Hi-End-Erwachsenenbereich kennt. Das Kinderrad Light24 vom bayerischen Hersteller Lion hat einen Rahmen aus Polyamid und recycelten Carbonfasern und wächst durch einen patentierten, dreistufig verstellbaren Steuersatz ein paar Jahre mit. Das könnte den stolzen Anschaffungspreis von 1.079 Euro erträglicher machen.

Ein besonderer Clou sind die fest in den hinteren Holmen verbauten Rückleuchten. Zur Sicherheit in der Dunkelheit trägt auch ein hochreflektierender Lack bei. Das Fahrrad ist auch in der Reifengröße 27,5 Zoll erhältlich.

Rohloff-Nabe jetzt auch elektronisch schaltbar

Als wartungsarme und belastbare Alternative zu Kettenschaltungen werden Nabenschaltungen wie die von Rohloff von Vielfahrern geschätzt. Der Hersteller aus dem hessischen Fuldatal bei Kassel stellt nun ein elektronisches Schaltsystem für seinen langjährigen Bestseller mit 14 Gängen vor.

Die «E 14 Solo» für rund 1.800 Euro kann auf Knopfdruck die Gänge wechseln, in mehreren Stufen rauf- und runterschalten sowie an der Ampel automatisch die sinnvolle Übersetzung für den Neustart einlegen.

Der Strom für das elektronische Helferlein kommt aus den Batterien neuester E-Antriebe von Bosch und Panasonic. Grundsätzlich könne die Steuereinheit auch an jede ältere Rohloff-Speedhub-Nabe angebaut werden, berichtet der Hersteller.

Renn-Tandem zum Kleinwagenpreis

Mindestens 21.000 Euro muss hinlegen, wer mit dem Renn-Tandem «Evolve Carbon» des kalifornischen Herstellers Santana unterwegs sein will. Edelste Komponenten einschließlich einer elektronischen Schaltung sowie der in zwei Teile zerlegbare Carbonrahmen machen den Doppelsitzer zu einem der teuersten Bikes, die in Frankfurt gezeigt werden. Die Rennmaschine wiegt in der besten Ausstattung nur knapp 12 Kilogramm und stellt damit die meisten Solo-Bikes auf der Messe in den Schatten.

Lion Bikes

Rohloff E14 Solo