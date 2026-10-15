Tischtennis-EM
Drei Deutsche im Achtelfinale: Dang Qiu heiß auf EM-Revanche
Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu
Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu (Archivbild).
Wang Ying. DPA

Bei den Tischtennis-Europameisterschaften beginnt die heiße Phase. Drei Deutsche sind im Achtelfinale noch dabei. Auf einen wartet jetzt ein besonderes Spiel.

Lesezeit 1 Minute

Ljubljana (dpa) – Bei der Tischtennis-EM in Slowenien haben die drei deutschen Topspieler Dang Qiu, Patrick Franziska und Benedikt Duda ohne Satzverlust das Achtelfinale erreicht. Die schwerste Auslosung hat der Weltranglisten-Elfte Dang Qiu (Borussia Düsseldorf). Der Einzel-Europameister von 2022 besiegte den ehemaligen Doppel-Europameister Jonathan Groth (Dänemark) mit 4:0 und trifft nun auf den Franzosen Simon Gauzy.

Gegen den langjährigen Bundesliga-Profi von TTF Liebherr Ochsenhausen kassierte Dang Qiu im vergangenen Jahr im Halbfinale der Team-EM eine bittere Niederlage. «Ich freue mich auf eine Revanche», sagte der 29-Jährige.

Ausgeschieden ist am Donnerstagabend nur der U21-Europameister André Bertelsmeier. Der 20-Jährige verlor gegen den Olympia-Zweiten Truls Möregardh aus Schweden mit 0:4.

© dpa-infocom, dpa:261015-930-846400/1

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