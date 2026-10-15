Ljubljana (dpa) – Bei der Tischtennis-EM in Slowenien haben die drei deutschen Topspieler Dang Qiu, Patrick Franziska und Benedikt Duda ohne Satzverlust das Achtelfinale erreicht. Die schwerste Auslosung hat der Weltranglisten-Elfte Dang Qiu (Borussia Düsseldorf). Der Einzel-Europameister von 2022 besiegte den ehemaligen Doppel-Europameister Jonathan Groth (Dänemark) mit 4:0 und trifft nun auf den Franzosen Simon Gauzy.
Gegen den langjährigen Bundesliga-Profi von TTF Liebherr Ochsenhausen kassierte Dang Qiu im vergangenen Jahr im Halbfinale der Team-EM eine bittere Niederlage. «Ich freue mich auf eine Revanche», sagte der 29-Jährige.
Ausgeschieden ist am Donnerstagabend nur der U21-Europameister André Bertelsmeier. Der 20-Jährige verlor gegen den Olympia-Zweiten Truls Möregardh aus Schweden mit 0:4.
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