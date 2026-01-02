Drei alltagstaugliche Tipps für eine gesunde Leber

Gesünder zu leben, ist einer der beliebtesten Vorsätze für das neue Jahr. Bevor man an hohen Ansprüchen scheitert, machen schon kleine Stellschrauben Sinn. Tipps der Deutschen Leberstiftung.

Hannover (dpa/tmn) – Die Leber erledigt im Körper viele lebenswichtige Jobs. So reguliert sie zum Beispiel den Fett- und Zuckerstoffwechsel oder filtert Schadstoffe und Gifte aus dem Blut. Dieses «Kraftwerk des Körpers», so die Deutsche Leberstiftung, muss man gesund erhalten.

Das geht vor allem mit ausgewogener Ernährung, regelmäßigem Sport und maßvollem Genuss – eine Lebensweise, die nicht nur der Leber zugutekommt. Diese drei Tipps der Experten lassen sich gut in den Alltag einbauen:

1. Getränke

Vermeiden Sie zuckerhaltige Softdrinks. Ob Süßstoffe sicherer sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Verzichten Sie möglichst auf Alkohol. Ein Glas Wein oder Bier am Wochenende ist aber in der Regel kein Problem.

Auf Kaffee müssen Sie nicht verzichten, ganz im Gegenteil. Er kann sogar die Leberfunktion unterstützen und Risiken für Lebererkrankungen senken.

2. Lebensmittel

Reduzieren Sie hoch verarbeitete Produkte. Denn diese enthalten meist zu viel Zucker, Fett, Salz und schnell verfügbare Kohlenhydrate. Die Experten empfehlen eine traditionell-mediterrane Kost: viel Gemüse, Obst, Nüsse, Vollkorngetreide und Fisch.

Suchen Sie sich Snack-Alternativen für den schnell in den Mund geschobenen Schokoriegel. Gesünder sind Obst oder Gemüse wie ein Apfel, eine Karotte oder Gurkenscheiben.

3. Bewegung

Jeder Schritt zählt – und lässt sich an vielen Stellen in den Alltag integrieren. Laufen Sie lieber Treppen, statt mit dem Aufzug zu fahren, nehmen Sie das Rad oder gehen Sie kurze Strecken zu Fuß, statt sich ins Auto zu setzen. Auch im Büro kann man persönlich zum Kollegen oder der Kollegin hinübergehen, statt anzurufen oder zu schreiben.

Ideal ist mindestens dreimal pro Woche eine halbe Stunde Bewegung. Gemeinsam mit anderen fällt der Sport oft leichter. Verabreden Sie sich daher für Spaziergänge oder Joggingrunden. Dann haben es auch faule Ausreden nicht so leicht.