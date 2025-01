«Drecksack-Fußball»: Raum will Bayer wie Atlético knacken

Leipzig (dpa) – RB Leipzig nimmt sich im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen die Mannschaft mit dem wohl fiesesten Ruf Europas zum Vorbild. «Leverkusen hat mal erfahren, was richtiger Drecksack-Fußball ist», sagte Nationalspieler David Raum. Der Leipziger spielte auf das 1:2 von Bayer bei Atlético Madrid mit dem stets emotionsgeladenen Trainer Diego Simeone in der Champions League an.

Davon will sich RB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) inspirieren lassen. «Schön spielen können wir alle, aber ich glaube am Ende des Tages gewinnt man so ein Top-Spiel auch über den Kampf und den Willen», sagte der Verteidiger. Leipzig holte sich am Mittwochabend durch das 2:1 gegen Sporting Lissabon Selbstvertrauen und befreite sich aus der Ergebniskrise.

Kimmich-Jubel

Dabei traf Raum zum vermeintlichen 2:0 – und jubelte wie sein Kumpel Joshua Kimmich mit dem an die Schläfe gehaltenen Zeigefinger. «Wenn wir in Kontakt sind, sagen wir uns gegenseitig, dass der Jubel irgendwann mal wieder kommen muss», sagte 26-Jährige. Zum Verdruss von Raum wurde sein Treffer wegen einer Abseitsposition aberkannt. «Dann muss ich den Jubel nochmal machen, wenn ich hoffentlich am Wochenende treffe.»

Leipzig weiß durchaus, wie man Bayer knackt. In der Hinrunde siegten die Sachsen 3:2 in Leverkusen. Es ist bis jetzt die einzige Bundesliga-Niederlage für den Meister in saisonübergreifend 52 Spielen.