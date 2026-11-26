Diesmal hat es nicht geklappt. Es wurde aber ein Ergebnis-Drama in den letzten Sekunden für Amon-Ra St. Brown.

Detroit (dpa) – Die Detroit Lions haben nach sechs Siegen in Serie wieder eine Niederlage kassiert – und das in dramatischen letzten Sekunden. Das Team um den deutschen Football-Star Amon-Ra St. Brown verlor daheim mit 35:39 (19:10) gegen die Chicago Bears.

Die Entscheidung fiel drei Sekunden vor dem Ende, als Caleb Williams einen Sechs-Yard-Touchdown-Pass auf Rome Odunze warf. Die Gäste gingen in der Partie damit auch zum ersten Mal in Führung. Sie übernahmen von den Lions auch Platz eins in der NFC Nord.

St. Brown hatte in dem Thanksgiving-Spiel, in dem Detroit das erste und zweite Viertel dominiert und zur Hälfte mit 19:10 geführt hatte, mit einer spektakulären Aktion für Begeisterung gesorgt. Der 27-Jährige hatte einen gegnerischen Pass mit einer Hand abgefangen.