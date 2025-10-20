Trotz des vierten Saisontreffers von Leon Draisaitl unterliegen die Edmonton Oilers den stark in die Saison startenden Detroit Red Wings. Ein Spieler ist an allen vier Treffern seines Teams beteiligt.

Detroit (dpa) – Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl kommen in der neuen NHL-Saison nicht in Schwung. Bei den Detroit Red Wings mit dem deutschen Verteidiger Moritz Seider unterlag der Stanley-Cup-Finalist der beiden vergangenen Spielzeiten mit 2:4 (0:0, 1:3, 1:1).

Detroit mit starkem Saisonstart

Für die Oilers war es die dritte Niederlage in Serie und die vierte im sechsten Saisonspiel. Leon Draisaitl erzielte im Schlussdrittel aus kurzer Distanz seinen vierten Saisontreffer, blieb aber ansonsten blass.

Für Detroit, das nun fünf seiner ersten sechs Saisonspiele gewonnen hat, trafen Emmitt Finnie und Dylan Larkin doppelt. Larkin war sogar an allen vier Treffern der Red Wings direkt beteiligt.