NHL-Playoffs
Draisaitl unter Druck: Oilers verlieren auch Spiel drei
Edmonton Oilers - Anaheim Ducks
Leon Draisaitl (vorne) von den Edmonton Oilers punktete im dritten Spiel nach seiner Rückkehr gegen die Anaheim Ducks doppelt.
CODIE MCLACHLAN. DPA

Die Edmonton Oilers sind in der ersten Runde der NHL-Playoffs erstmals in Rückstand geraten. Dabei punktete Leon Draisaitl in Spiel drei nach seinem Comeback erneut mehrfach.

Lesezeit 1 Minute

Anaheim (dpa) – Den Edmonton Oilers droht in der ersten Playoff-Runde der Eishockeyliga NHL das frühe Aus. Das Team um den deutschen Superstar Leon Draisaitl verlor Spiel drei bei den Anaheim Ducks mit 4:7 – und liegt in der Serie nun mit 1:2 hinten. Für den Einzug in die zweite Runde sind insgesamt vier Siege vonnöten.

Die Oilers gingen im Honda-Center in Hälfte eins zweimal in Führung. Das zwischenzeitliche 2:2 bereitete Draisaitl im zweiten Drittel ebenso vor wie das 4:5 im dritten Drittel. Der deutsche Center punktete damit in der dritten Partie in Serie nach mehrwöchiger Verletzungspause doppelt. Wie in Spiel zwei brach sein Team, für das auch Josh Samanski knapp 12 Minuten auf dem Eis stand, jedoch in den Schlussminuten ein.

Vor Spiel vier steht Edmonton nun unter Druck. Die Partie findet in der Nacht auf Montag (3.30 Uhr) wiederum in Anaheim statt.

Peterka geht mit Utah in Führung

Erfolgreicher lief Spiel drei der ersten Playoff-Runde für John-Jason Peterka. Der deutsche Nationalspieler siegte mit den Utah Mammoth gegen die Vegas Golden Knights mit 4:2 – und ging in der Serie mit 2:1 in Front. Der 24-Jährige kam zwölf Minuten zum Einsatz, blieb jedoch ohne Torbeteiligung.

© dpa-infocom, dpa:260425-930-991333/1

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