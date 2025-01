Draisaitl trifft und siegt: Blackhawks kassieren Abreibung

Leon Draisaitl führt die Oilers in Edmonton zum Sieg und setzt seine Punkteserie fort. Lukas Reichel erlebt mit Chicago im legendären «Winter Classic» ein Debakel.

Edmonton (dpa) – Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL zum Sieg geführt. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge schlugen die Kanadier den Utah Hockey Club zu Hause mit 4:1. Draisaitl steuerte den Treffer zum Endstand bei und punktete damit im zwölften Spiel in Serie.

Auch Draisaitls kongenialer Partner Connor McDavid steuerte zum zwölften Mal hintereinander Punkte bei: Er legte zwei Tore auf. Die weiteren Treffer gelangen Mattias Ekholm, Ryan Nugent-Hopkins und Troy Stecher. Für Utah glich Jack McBain zwischenzeitlich aus. Edmonton rangiert nun mit 22 Siegen aus 37 Partien in der Pacific Division auf Rang drei.

Böse Pleite für Lukas Reichel im Winterklassiker

Lukas Reichel erlebte derweil mit den Chicago Blackhawks einen weiteren Abend zum Vergessen. Im «Winter Classic», ausgetragen vor mehr als 40.000 Zuschauern im Baseball-Stadion der Chicago Cubs, kassierten die Gastgeber eine deftige 2:6-Pleite gegen die St. Louis Blues. Reichel blieb ohne Punkte. Es war die fünfte Niederlage am Stück für den Letzten der Central Division.

Für die Detroit Red Wings und Moritz Seider gab es derweil Grund zur Freude. Das Team aus der «Motor City» schlug die Pittsburgh Penguins 4:2 und fuhr den zweiten Sieg hintereinander ein. Mit 15 Siegen ist Detroit Vorletzter der Atlantic Division. Auf dem letzten Platz liegen nach einem 2:4 bei den Dallas Stars weiterhin die Buffalo Sabres mit Stürmer JJ Peterka.