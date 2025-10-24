Die Edmonton Oilers haben in der NHL ihr achtes Saisonspiel knapp gewonnen. Gegen die Montreal Canadiens legt Leon Draisaitl den Grundstein für den späten Erfolg.

Edmonton (dpa) – Leon Draisaitl hat eine erfolgreiche Aufholjagd der Edmonton Oilers in der NHL eingeleitet. Mit seinem fünften Saisontor brachte der deutsche Eishockey-Star sein Team beim 6:5-Heimerfolg gegen die Montreal Canadiens auf 4:5 heran. Der beste Torschütze der Vorsaison traf zwölf Minuten vor Spielende in Überzahl zum Anschluss.

Nur eine Minute später glich Ryan Nugent-Hopkins ebenfalls im Powerplay aus. Gut eine Minute vor Spielende sorgte Wassili Podkolsin für den umjubelten Siegtreffer im Rogers Place.

Zuvor gaben die Oilers eine zwischenzeitliche 3:1-Führung im zweiten Drittel aus der Hand und gerieten zu Beginn des dritten Abschnitts mit 3:5 in Rückstand. Am Ende gab es doch noch den vierten Saisonsieg für den Finalisten der vergangenen Saison. Bester Scorer des turbulenten Spiels war Edmontons Connor McDavid mit drei Torvorlagen.