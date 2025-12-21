Draisaitl stellt Clubrekord ein und verliert deutsches Duell

Leon Draisaitl gibt zwei Vorlagen und erreicht damit wieder 50 Torbeteiligungen, verliert mit Edmonton in der NHL aber gegen einen deutschen Kollegen. Ein anderer Nationalspieler trifft und siegt.

St. Paul (dpa) – Leon Draisaitl ist zum elften Mal in Serie an mindestens 50 Toren der Edmonton Oilers in einer Saison beteiligt. Der deutsche Eishockey-Star stellte damit zwar den Club-Rekord von Mark Messier und Glenn Anderson ein, verlor aber mit seinem Team trotz zweier Vorlagen 2:5 bei den Minnesota Wild. Für die Gastgeber sorgte Draisaitls Nationalmannschaftskollege Nico Sturm kurz vor Schluss mit einem Schuss ins leere Tor für den Endstand und den siebten Sieg in Folge.

Tim Stützle gewann mit den Ottawa Senators daheim 6:4 gegen die Chicago Blackhawks. Der deutsche Auswahlstürmer steuerte dabei sein 16. Saisontor und zwei Vorlagen bei. Stützle kommt in dieser Saison damit schon auf insgesamt 37 Torbeteiligungen.