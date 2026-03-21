Superstar Leon Draisaitl wird seinem NHL-Team im Kampf um die Playoff-Tickets fehlen. In München ließ er sich vom langjährigen Bayern-Arzt Müller-Wohlfahrt behandeln.

Edmonton (dpa) – Eishockey-Star Leon Draisaitl hofft nach seiner Verletzung auf ein Comeback bei den Edmonton Oilers in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NHL. «Es wird mit Sicherheit ein paar Wochen dauern. Ich hoffe, dass wir lange genug dabei sind, dass ich wieder spielen kann», sagte der deutsche Nationalspieler dem TV-Sender Sky, nachdem er sich in dieser Woche beim langjährigen Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt behandeln gelassen hatte.

Draisaitl hatte vor guter einer Woche beim 3:1 gegen Nashville nach einem Bodycheck eine nicht genauer spezifizierte Unterkörperverletzung erlitten. Genaue Diagnosen geben die Clubs meist nicht bekannt. Die Oilers rechnen erst in den Playoffs, so die Kanadier diese erreichen, wieder mit ihrem Leistungsträger.

Nach dem Spiel gegen Nashville hatte Trainer Kris Knoblauch noch gehofft, dass die Ausfallzeit nur ein oder zwei Spiele betragen werde. Nun dürften es auf jeden Fall 14 Partien werden bis Mitte April. Draisaitl gehört mit 97 Punkten zu den Top-Scorern in der NHL.