Nach dem Bodycheck gegen Nashville bleibt die Frage offen: Wann steht Draisaitl wieder auf dem Eis? Trainer Knoblauch hält sich bedeckt.

Edmonton (dpa) – Eishockey-Star Leon Draisaitl wird den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL vorerst fehlen. Der deutsche Nationalspieler erlitt bereits am Sonntag beim 3:1 gegen Nashville nach einem Bodycheck durch Ozzy Wiesblatt eine nicht genauer spezifizierte Unterkörperverletzung. Noch ist unklar, wie lange der 30-Jährige ausfallen wird.

«Ich denke, wir werden einige Zeit ohne ihn auskommen müssen. Ich bin nicht sicher, ob es ein oder zwei Spiele sein werden oder wie lange es dauern wird. Ich habe momentan nicht viele Informationen», sagte Trainer Kris Knoblauch. Edmonton spielt in der Nacht zum Mittwoch (MEZ) gegen San José. Draisaitl ist mit 97 Punkten Vierter in der Scorer-Liste in der NHL.