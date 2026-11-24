Einen Aufstieg verbinden wir im Beruf mit Erfolg. Einen Abstieg mit Scheitern oder Überforderung. Dabei kann ein freiwilliges «Downgrade» für die Karriere Vorteile bringen. Ein Jobcoach erklärt warum.

Kerpen (dpa/tmn) – Manchmal ist weniger mehr – auch im Beruf. Denn wer sich bewusst dafür entscheidet, im Job bestimmte Aufgaben oder Positionen abzugeben, hat wieder freie Kapazitäten. Darauf macht der Karriereberater und Buchautor Jochen Mai aufmerksam.

Was zunächst also nach einem Rückschritt klingt, kann manchmal für die berufliche Entwicklung sogar sinnvoll sein. Denn die neu gewonnene Zeit kann man beispielsweise dafür einsetzen, sich weiterzubilden.

Karriereleiter

Die Karriereleiter führt nicht nur nach oben – Mai zufolge gibt es auch eine horizontale Karriereleiter. Damit ist gemeint: Nicht jeder will vielleicht ein Team führen oder Verantwortung für ein großes Projekt übernehmen. Dennoch kann man sich etwa durch Fortbildungen und aufgrund seiner fachlichen Kompetenz eine wichtige Position im Unternehmen sichern.

Wer Aufgaben oder Positionen abgibt, genießt noch weitere Vorteile: Unter Umständen gewinnt man dadurch mehr Zeit für sein Privatleben, wovon dann etwa die Familie, Freizeitgestaltung oder die Gesundheit profitieren können.

Schritte planen

Bevor man sich für ein berufliches «Downgrade» entscheidet und bestimmte Aufgaben oder Positionen abgibt, sollte man sich mögliche Konsequenzen jedoch genau vor Augen führen, rät der Gründer der Karrierebibel.

Am besten spricht man diese mit vertrauten Personen durch – und prüft dabei die eigenen Beweggründe, langfristigen Karriereziele und die Auswirkungen auf die berufliche Zukunft. Denn so ein (Rück-)Schritt kann auch Auswirkungen auf die Beziehungen zu Vorgesetzten, Kollegen sowie Kunden haben.

Nicht immer ist so ein Downgrade im bisherigen Unternehmen also möglich oder sinnvoll – manchmal muss man dafür den Job oder die Firma wechseln. Daher ist es wichtig, das weitere Vorgehen genau zu planen.