Doppelpack von Salah: Liverpool ist Weihnachtsmeister

London (dpa) – Der FC Liverpool hat sich mit einem rauschenden Fußball-Fest die Weihnachtsmeisterschaft in der englischen Premier League gesichert und seine Tabellenführung weiter ausgebaut. Das Team von Trainer Arne Slot gewann hochverdient mit 6:3 (3:1) bei Tottenham Hotspur. In der Tabelle haben die Reds nun vier Punkte Vorsprung auf den FC Chelsea, der beim FC Everton nicht über ein 0:0 hinaus kam. Zudem haben die Liverpooler auch noch ein Spiel weniger bestritten.

Salah schreibt Geschichte

Herausragender Akteur auf dem Platz war Liverpools Star Mohamed Salah. Der 32 Jahre alte Ägypter erzielte mit einem Doppelpack (55. Minute/61.) seine Treffer 228 und 229 im Dress des FC Liverpool. Salah ist der erste Spieler in der Geschichte der Premier League, der vor Weihnachten in einer einzigen Saison sowohl bei den Toren (15) als auch bei den Vorlagen (10) einen zweistelligen Wert erreichte. Zudem ist er mit nun 229 Treffern der viertbeste Torschütze in der Geschichte des FC Liverpool.

Die anderen Tore für das ehemalige Team von Jürgen Klopp erzielten Luiz Dias (23./85.), Alexis Mac Allister (36.) und Dominik Szoboszlai (45.+1). Für Tottenham trafen James Maddison (41.), Dejan Kulusevski (73.) sowie Dominic Solange (83.). Am zweiten Weihnachtstag (21.00 Uhr/Sky) spielen die Liverpooler am sogenannten Boxing Day gegen Leicester City.