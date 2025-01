Doppel Krawietz/Pütz im Halbfinale der Australian Open

Melbourne (dpa) – Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz ist nur noch zwei Siege vom Triumph bei den Australian Open entfernt. Die US-Open-Finalisten gewannen dank großer Nervenstärke in den Tiebreaks mit 7:6 (11:9), 7:6 (7:5) gegen die Briten Julian Cash und Lloyd Glasspool und zogen ins Halbfinale ein.

Dort trifft das deutsche Davis-Cup-Duo am Donnerstag auf Harri Heliovaara aus Finnland und den Briten Henry Patten. Einen Tag später feiert Krawietz seinen 33. Geburtstag. «Ich muss es besser machen als letztes Jahr, da habe ich an meinem Geburtstag verloren», sagte der gebürtige Coburger.

Im November hatten Krawietz und Pütz überraschend bei den ATP Finals triumphiert. Das an Nummer vier gesetzte Doppel will in Melbourne seinen ersten Grand-Slam-Titel als Paar holen. Krawietz hatte schon mit Ex-Partner Andreas Mies zweimal bei den French Open (2019 und 2020) triumphiert.

«Wir sind ziemlich glücklich mit den Ergebnissen. Wir gewinnen, auch wenn wir hier nicht immer unser bestes Tennis spielen», sagte Krawietz.