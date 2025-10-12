Für das deutsche Davis-Cup-Duo ist der Titel in Shanghai der größte Erfolg seit dem Coup beim Saisonfinale im Vorjahr. Das Preisgeld ist sechsstellig.

Shanghai (dpa) – Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat seinen ersten gemeinsamen Masters-Erfolg gefeiert. Die Davis-Cup-Paarung setzte sich im Finale von Shanghai gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen und den Schweden Andre Goransson souverän mit 6:4 und 6:4 durch.

Für das deutsche Duo ist es der größte gemeinsame Titel nach dem Triumph beim Saisonfinale im vergangenen Jahr. Für den Erfolg kassieren die Doppel-Spezialisten ein Preisgeld von rund 400.000 Euro.

Pütz hatte zuvor mit einem anderen Partner bereits einen Masters-Titel geholt. Krawietz gewann an der Seite von Andreas Mies unter anderem zweimal die French Open.