Doppel Krawietz/Pütz gelingt Traumstart bei ATP Finals

Zum ersten Mal treten Tim Pütz und Kevin Krawietz gemeinsam bei den ATP Finals an. Es glückt ein starker Auftakt.

Turin (dpa) – Dank eines starken Auftritts hat das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz zum Auftakt der ATP Finals überrascht. Das Davis-Cup-Duo besiegte im ersten von drei Gruppenspielen in Turin verdient die an eins gesetzten Marcelo Arevalo und Mate Pavic mit 6:3, 6:4.

Auch dank starker Returns gelang den beiden ein erfolgreicher Einstand in das Jahresendturnier der acht besten Paarungen der Saison. Das deutsche Doppel peilt bei seiner ersten gemeinsamen Teilnahme bei den ATP Finals den ersten oder zweiten Platz in der Vorrundengruppe und den damit verbundenen Einzug ins Halbfinale an.

Pütz nervenstark

Krawietz/Pütz sicherten sich gegen das Duo aus El Salvador und Kroatien im ersten Satz das entscheidende Break zum 3:1 und überstanden auch enge Situationen sehr erfolgreich. Bei 5:3 behielt Pütz als Aufschläger die Nerven, verhinderte mit zwei Assen das drohende Break und holte stattdessen den Satzgewinn.

Anfang des zweiten Durchgangs diskutierten ihre Kontrahenten über zwei Fußfehler-Entscheidungen, während Pütz/Krawietz die Ruhe bewahrten. Das Erfolgsduo des deutschen Davis-Cup-Teams gab sich weiterhin keine Blöße bei ihren eigenen Aufschlagspielen. Das Break zum 3:2 ebnete die Basis für den Sieg.

Zverev-Auftritt am Abend

In der Einzel-Konkurrenz zählt der Weltranglisten-Zweite Alexander Zverev zu den Mitfavoriten. Der French-Open-Finalist aus Hamburg trifft heute Abend in seinem ersten Gruppenspiel auf den Russen Andrej Rubljow (20.30 Uhr/Sky).