In den USA verehren sie in seit 60 Jahren als Muscle-Car. Nun soll der Dodge Charger auch europäische Sportfahrer ansprechen. Dabei haben die Amerikaner aber nicht nur die Benzinfraktion im Visier.

Rüsselsheim (dpa/tmn) – Der Dodge Charger kommt nach Europa. Pünktlich zum 60. Geburtstag der Baureihe will Stellantis die neue Generation des amerikanischen Muscle-Cars jetzt über einen offiziellen Importeuer auch bei uns anbieten.



Für Preise ab 66.000 Euro gibt es nach Werksangaben gleich vier Grundtypen. Denn Dodge baut den Konkurrenten des Ford Mustang nicht nur als Coupé und Limousine, sondern bietet ihn auch als Verbrenner oder – als einziger in diesem Segment – mit Elektroantrieb an.



Unter der langen Haube steckt beim Benziner ein Sechszylinder mit drei Litern Hubraum und zwei Turboladern, der je nach Ausbaustufe auf 308 kW/420 PS oder 404 kW/550 PS kommt und bis zu 719 Nm entwickelt. Damit beschleunigt der erstmals als Allradler konstruierte Amerikaner im besten Fall in 3,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht maximal 285 km/h.

Power gibt's auch für den elektrischen Charger

Für die Generation E bauen die Amerikaner zwei Elektromotoren ein, die auf 370 kW/469 PS oder 470 kW/630 PS kommen, und geben dem Charger den Beinamen Daytona. Sie beschleunigen das Gefährt mit bestenfalls 3,3 Sekunden sogar schneller, fahren aber bei Vollgas langsamer: Spätestens bei 220 km/h zieht die Elektronik den Stecker.

Die Energie dafür liefert ein Akku mit 100,5 kWh, für den Importeur KWA bis zu 510 Kilometer Normreichweite in Aussicht stellt. Danach lädt das Auto mit 11 kW am Wechselstrom. Am Gleichstrom schafft er 20 auf 80 Prozent in 27 Minuten.

Weil es bei Sportwagen vor allem um Emotionen geht, verspricht Dodge beim Fahren viel Nervenkitzel. Der Benziner macht deshalb auf Knopfdruck sogenannte Burn-outs und den Daytona rühmt Dodge dank eines neuen Soundgenerators als das «lauteste Elektroauto der Welt».