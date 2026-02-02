Köln (dpa/tmn) – Sie wollen Ihre alten Küchenstühle ausrangieren oder haben das ein oder andere Stück ungenutzt im Keller stehen? Dann können Sie einen der Stühle auch einfach zum Badmöbel umfunktionieren: Die DIY Academy in Köln hat eine Anleitung parat, mit der Hobby-Bastler in wenigen Schritten aus dem Sitzmöbel einen Handtuchhalter mit Ablagefläche kreieren können.
Dafür brauchen Sie neben besagtem Stuhl:
- zwei Metallwinkel, ca. 8-10 cm
- ein Brett, ca. 12 cm breit – die Länge sollte zur Länge des Stuhls passen
- acht Holzschrauben à 3 x 35 mm
- vier Schrauben à 4 x 60 mm
- vier Dübel
- Schleifpapier oder Multischleifer
- Akku-Stichsäge
- Steinbohrer, 6mm
- Akku-Bohrschrauber
- Stift
- Wasserwaage
Sägen und bohren: Fünf Schritte vom Stuhl zum Regal
Und so geht’s:
- Im ersten Schritt müssen Sie den Stuhl in zwei Teile zerlegen. Zeichnen Sie dafür zunächst einen Strich auf die Sitzfläche – und zwar mit einem Abstand von zehn Zentimetern parallel zur Rückenlehne. Sägen Sie nun die hinteren beiden Füße und die Sitzfläche entlang der Markierung ab.
- Sie brauchen nun nur noch den hinteren Teil des Stuhls. Dessen Schnittkanten mit der Hand oder dem Multischleifer abschleifen.
- Das Brett jetzt mit dem Bohrschrauber auf die Unterseite des Stuhls schrauben. Es dient später als Ablagefläche.
- Bohrlöcher an der Wand mit der Wasserwaage festlegen und mit einem Stift markieren. Mit dem 6-mm-Bohrer nun Löcher für die Winkel in die Wand bohren und die passenden Dübel einstecken.
- Die Winkel an der Wand fixieren und den Stuhl an den Winkeln festschrauben. Fertig: Handtücher aufhängen und Ablage mit Cremetiegeln und Co. füllen.
© dpa-infocom, dpa:260202-930-632270/1