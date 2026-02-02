Ganz ohne Bohren und Sägen geht es zwar nicht. Doch wer die passenden Werkzeuge zur Hand hat, kann aus einem eingestaubten Sitzmöbel fix ein Regal mit Handtuchhalter im Shabby Chic basteln.

Köln (dpa/tmn) – Sie wollen Ihre alten Küchenstühle ausrangieren oder haben das ein oder andere Stück ungenutzt im Keller stehen? Dann können Sie einen der Stühle auch einfach zum Badmöbel umfunktionieren: Die DIY Academy in Köln hat eine Anleitung parat, mit der Hobby-Bastler in wenigen Schritten aus dem Sitzmöbel einen Handtuchhalter mit Ablagefläche kreieren können.

Dafür brauchen Sie neben besagtem Stuhl:

zwei Metallwinkel, ca. 8-10 cm

ein Brett, ca. 12 cm breit – die Länge sollte zur Länge des Stuhls passen

acht Holzschrauben à 3 x 35 mm

vier Schrauben à 4 x 60 mm

vier Dübel

Schleifpapier oder Multischleifer

Akku-Stichsäge

Steinbohrer, 6mm

Akku-Bohrschrauber

Stift

Wasserwaage

Sägen und bohren: Fünf Schritte vom Stuhl zum Regal

Und so geht’s:

Im ersten Schritt müssen Sie den Stuhl in zwei Teile zerlegen. Zeichnen Sie dafür zunächst einen Strich auf die Sitzfläche – und zwar mit einem Abstand von zehn Zentimetern parallel zur Rückenlehne. Sägen Sie nun die hinteren beiden Füße und die Sitzfläche entlang der Markierung ab. Sie brauchen nun nur noch den hinteren Teil des Stuhls. Dessen Schnittkanten mit der Hand oder dem Multischleifer abschleifen. Das Brett jetzt mit dem Bohrschrauber auf die Unterseite des Stuhls schrauben. Es dient später als Ablagefläche. Bohrlöcher an der Wand mit der Wasserwaage festlegen und mit einem Stift markieren. Mit dem 6-mm-Bohrer nun Löcher für die Winkel in die Wand bohren und die passenden Dübel einstecken. Die Winkel an der Wand fixieren und den Stuhl an den Winkeln festschrauben. Fertig: Handtücher aufhängen und Ablage mit Cremetiegeln und Co. füllen.