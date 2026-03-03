Nach den Olympischen Winterspielen beginnen die Paralympics 2026 in Italien. Wo finden die Wettkämpfe statt? Welche Disziplinen gibt es? Welche Chancen hat Deutschland? Das Wichtigste im Überblick.

Mailand/Cortina (dpa) – Italien rückt für zehn Tage in den Mittelpunkt des internationalen Behindertensports. Mailand und Cortina sind 50 Jahre nach der Premiere im schwedischen Örnsköldsvik Austragungsort der Paralympischen Winterspiele. Welche Wettbewerbe anstehen, wer überträgt und welche deutschen Starterinnen und Starter auf Edelmetall hoffen dürfen, steht hier.

Wann und wo finden die Paralympics 2026 statt?

Die 14. Paralympischen Winterspiele werden am 6. März im römischen Amphitheater von Verona eröffnet. Danach folgen neun Tage Wettkämpfe in Mailand, Cortina und Tesero. Die Abschlussfeier steigt am 15. März in Cortina.

Wie groß ist das Sportprogramm?

Insgesamt werden 79 Medaillenentscheidungen ausgetragen. Über 660 Athletinnen und Athleten mit körperlichen Beeinträchtigungen aus rund 50 Nationen treten in den sechs Sportarten Para Ski alpin, Para Snowboard, Rollstuhlcurling (in Cortina), Para Biathlon, Para Skilanglauf (in Tesero) sowie Para Eishockey (in Mailand) an.

Wo laufen die Paralympics im TV?

Wie gewohnt berichten die öffentlich-rechtlichen Sender über die Paralympics. Im ZDF werden ausgewählte Wettkämpfe die ersten fünf Tage im TV zu sehen sein (6. bis 10. März), anschließend übernimmt die ARD samt Schlussfeier. In den Mediatheken werden zusätzlich diverse Livestreams verfügbar sein. Zudem berichtet erstmals auch Eurosport mit täglichen Highlights.

Wer ist für Deutschland dabei?

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) schickt 40 Aktive (elf Frauen, 29 Männer) sowie acht Guides – das zweitgrößte deutsche Team in der Geschichte. Die Hälfte der Aktiven feiert paralympische Premiere. Dazu gehören auch 13 Para Eishockeyspieler, die sich mit der deutschen Nationalmannschaft das erste Mal seit 20 Jahren wieder für die Spiele qualifizieren konnten. Nur im Rollstuhlcurling ist Deutschland nicht vertreten.

Wer sind die größten deutschen Medaillenhoffnungen?

Im alpinen Bereich zählt die viermalige Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster zu den Favoritinnen. Anna-Maria Rieder schielt nach Bronze vor vier Jahren erneut Richtung Podium.

Im Para Biathlon und Para Langlauf ruhen Hoffnungen auf Anja Wicker, die mit sieben WM-Medaillen anreist. Auch Leonie Walter, Linn Kazmaier und Johanna Recktenwald haben Chancen auf Edelmetall.

Bei den Männern gehören Marco Maier, Sebastian Marburger, Nico Messinger und Lennart Volkert im Para-Ski nordisch zu den Medaillenkandidaten.

Welche deutschen Teilnehmer stechen hervor?

Die Para Skilangläuferinnen Kathrin Marchand (2024, Paris, Para Rudern) und Merle Menje (2021, Tokio, Para Leichtathletik) starten nach Teilnahmen an Sommer-Paralympics nun erstmals auch im Winter. Marchand ist weltweit die erste Athletin, die bei drei verschiedenen Ausgaben der Spiele dabei ist, da sie 2016 im Rudern an den Olympischen Spielen teilnahm.

Andrea Eskau (im Sommer Para Radsport) bestreitet ihre neunten Paralympics. Die 14-fache paralympische Medaillengewinnerin Andrea Rothfuss geht bei den sechsten Winter-Paralympics in Serie an den Start.

Mit 60 Jahren ist Para Eishockeyspieler Jörg Wedde der älteste deutsche Athlet. Die Jüngste ist Para Ski-alpin Fahrerin Maya Fügenschuh mit 17 Jahren.

Welche internationalen Top-Stars sind dabei?

Die US-Amerikanerin Oksana Masters zählt als siebenfache Paralympics-Teilnehmerin zu den bekanntesten Gesichtern und hat 19 Medaillen in vier Sportarten gewonnen: Para Langlauf, Para Biathlon, Para Radsport und Para Rudern. Auch ihr Verlobter Aaron Pike ist in Italien am Start.

Ebenfalls für die USA startet Monoskifahrerin Laurie Stephens, die auf fünf Paralympics und sieben Medaillen zurückblickt. Auch Neuseelands Skirennläufer Adam Hall geht bei seinen sechsten Spielen an den Start und gewann bislang fünf Medaillen. Für die Gastgeber tritt der sehbehinderte Italiener Giacomo Bertagnolli an, der bereits acht paralympische Erfolge feierte.

Was ist das ausgegebene deutsche Ziel?

Der DBS peilt einen Platz unter den besten sechs Nationen an. 2022 in Peking landete Deutschland im Medaillenspiegel auf Platz sieben und gewann 19 Medaillen (4x Gold, 8x Silber, 7x Bronze), ebenso viele wie vier Jahre zuvor im südkoreanischen Pyeongchang.