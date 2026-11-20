Unvorsichtige Formulierungen in einer Stellenanzeige können Bewerberinnen und Bewerber diskriminieren. Abgelehnte können dann sogar auf Entschädigung klagen - erfolgreich ist das aber nicht immer.

Stuttgart/Köln (dpa/tmn) – Verstärkung für das «junge Team» gesucht: Klingt erst mal harmlos. Findet sich eine solche Formulierung allerdings in einer Stellenanzeige, kann das bereits eine unzulässige Altersdiskriminierung darstellen. Auf ein entsprechendes Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg (Az. 4 Sa 54/25) weist der Verband deutscher Arbeitsrechtsanwälte (VDAA) hin.

Der Grund: Stellenanzeigen müssen den Anforderungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) genügen. Wird die Bewerbung eines älteren Kandidaten im Verfahren abgelehnt, kann dieser in der Folge Anspruch auf eine Entschädigung haben.

In dem konkreten Fall klagte ein 52-jähriger Bewerber mit kaufmännischer Ausbildung, der sich auf eine Stelle als Assistenz der Geschäftsführung beworben hatte und abgelehnt wurde. Weil er sich aufgrund der Formulierung benachteiligt sah, forderte er mindestens 4.500 Euro Entschädigung.

Keine Entschädigung für AGG-Hopper

Das Gericht gab dem Mann recht – zumindest teilweise. Denn tatsächlich befand das Gericht die Formulierung als problematisch. Sie könne ein Indiz dafür sein, dass das Unternehmen bevorzugt jüngere Beschäftigte sucht. Der beklagte Arbeitgeber konnte diese Vermutung nicht widerlegen. Und doch ging der abgelehnte Bewerber leer aus.

Das Gericht ging in dem konkreten Fall davon aus, dass der Kläger gar nicht beabsichtigte, die Stelle ernsthaft anzutreten. Vielmehr habe dieser gezielt Fehler in Stellenanzeigen genutzt, um Entschädigungen zu verlangen. Das Gericht machte das an der wenig passenden Bewerbung, dem vorformulierten Anspruchsschreiben und weiteren vergleichbaren Klagen fest, die der Mann bereits angestrengt hatte. Ein solches Vorgehen bezeichnet man als AGG-Hopping.

Ob Klägerinnen und Kläger in solchen Fällen tatsächlich eine Entschädigung erhalten können oder nicht, hängt dem VDAA zufolge immer von der Gesamtbewertung des Einzelfalls ab. Nicht jede ungewöhnliche oder wiederholte Entschädigungsklage sei automatisch als rechtsmissbräuchlich einzustufen.