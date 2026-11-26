Bei der Kontrolle das Smartphone statt der Führerscheinkarte zeigen: Bis Mitte Dezember soll das in Deutschland möglich sein. Doch ein wichtiges Dokument muss vorerst trotzdem mit.

Berlin (dpa/tmn) – Bei der Verkehrskontrolle nur noch das Smartphone vorzeigen und den Kartenführerschein zu Hause lassen: Das soll in Deutschland bis Mitte Dezember möglich sein. Dann soll der digitale Führerschein in der i-Kfz-App des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) verfügbar sein, teilte das Bundesverkehrsministerium auf dpa-Anfrage mit. Ursprünglich war der Start für Ende November vorgesehen.

Was brauche ich dafür?

Laut ADAC die kostenlose i-Kfz-App, in der sich bereits der digitale Fahrzeugschein hinterlegen lässt, einen Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion und sechsstelliger PIN sowie ein NFC-fähiges Smartphone. Die App unterstützt derzeit iPhones ab iOS 17 und Android-Handys ab Android 12. Wer seine PIN nicht kennt oder die Online-Ausweisfunktion noch nicht aktiviert hat, kann das vorab klären. Auf Huawei- und älteren Motorola-Geräten allerdings funktioniert die App laut Kraftfahrtbundesamt nicht.

Wie kommt der Führerschein aufs Handy?

Sobald die Funktion freigeschaltet ist, die i-Kfz-App installieren oder aktualisieren und dort den digitalen Führerschein hinzufügen. Zur Identifizierung hält man den Personalausweis ans Smartphone. Anschließend werden die Fahrerlaubnisdaten aus dem Register abgerufen und in der App bereitgestellt, erklärt der ADAC. Die genaue Menüführung ist erst nach der Freischaltung zu erfahren. Ein Foto des Kartenführerscheins auf dem Handy genügt bei einer Kontrolle nicht.

Kann die Führerscheinkarte dann zu Hause bleiben?

Bei Fahrten in Deutschland soll der Nachweis in der App künftig ausreichen. Vorerst müssen Fahrerinnen und Fahrer allerdings zusätzlich ihren Personalausweis oder Reisepass dabeihaben: Das Lichtbild kann noch nicht in den digitalen Führerschein übernommen werden. Die dafür notwendige Rechtsänderung ist laut Ministerium aber bereits in Kraft.

Und bei Fahrten ins Ausland?

Dort gilt der digitale Führerschein zunächst nicht. Wer über die Grenze fährt, braucht weiterhin die physische Führerscheinkarte. Ein europaweit gültiger digitaler Führerschein soll laut EU-Führerscheinrichtlinie bis 2030 realisiert werden.