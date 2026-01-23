Welche Versicherung zahlt, wenn Ihr Gepäck aus dem Auto gestohlen wird? Worauf Sie bei Kasko- und Hausratversicherung achten sollten.

Berlin (dpa/tmn) – Wer mit Gepäck und Wintersportsachen in den Urlaub fahren will, weiß: Die Ladung im, am und auf dem Auto muss gut gesichert werden. Denn laut Gesetz darf sie unter anderem weder verrutschen, umfallen noch herabfallen – selbst bei einer Vollbremsung oder einer abrupten Ausweichbewegung, so der ADAC. Das ist klar.

Aber sein Hab und Gut sollte man auch vor Langfingern schützen, damit es nicht abhandenkommt. Doch welche Versicherung kann eigentlich für solche Diebstähle im Auto aufkommen?

Kaskoversicherung ist sehr aufs Auto direkt bezogen

Eine Kaskoversicherung kann hier helfen. Aber Vorsicht, die ersetzt auch nur ganz bestimmte Dinge. Dazu zählen der Diebstahl von fest eingebauten Dingen wie Airbag oder Lenkrad, erläutert der Gesamtverband der

Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Ebenso ersetzt wird demnach Zubehör, das ausschließlich dem Gebrauch des Fahrzeuges dient – wie beispielsweise ein Kindersitz oder ein fest eingebautes Navi. Wenn die Diebe dazu die Scheibe einschlagen, ist dieser Schaden als Glasbruch auch von der Kaskoversicherung gedeckt.

Dann aber wird es etwas komplizierter. Denn für Dinge wie etwa Reisegepäck oder Wertsachen im Handschuhfach oder Kofferraum kommt eine Kaskoversicherung nicht auf.

Diebstahl aus dem verschlossenen Auto, das aufgebrochen wurde, ist in der Regel im Rahmen einer Hausratversicherung abgedeckt. Allerdings auch nur dann, wenn man sich umsichtig verhalten hat. Denn: «Wenn Gegenstände gut sichtbar im Auto liegen gelassen werden, kann das als eine grob fahrlässige Herbeiführung eines Versicherungsfalls gewertet werden und dann eine Leistungskürzung zur Folge haben», so ein GDV-Sprecher.

Zwei Versicherungen im Zusammenspiel

Ein Beispiel, bei dem beide Versicherungen ins Spiel kommen können: Der Diebstahl einer – festmontierten und abgeschlossenen – Dachbox ist durch eine Teilkaskoversicherung abgedeckt. Den Inhalt wiederum ersetzt in der Regel eine Hausratversicherung – es kommt aber auch stets auf den eigenen Vertrag an

Auch bei Skiausrüstung verhält es sich ähnlich. Die Halterung übernimmt die Kaskoversicherung, die Skier selbst dann eine Hausratversicherung – wenn sie im verschlossenen Kofferraum oder der verschlossenen Dachbox waren.

Für das Auto einen möglichst sicheren Stellplatz wählen

«Grundsätzlich empfehlen wir, dass Dachboxen verwendet werden, die abschließbar sind», äußert sich Fabian Faermann vom ADAC. Wertgegenstände sollten – auch aus den oben genannten Gründen – nach dem Verlassen des Fahrzeuges nicht offen im Auto liegen gelassen werden. «Wer auf Nummer sicher gehen will, kann alle Wertsachen nach der Ankunft mit in die Unterkunft nehmen», so der ADAC-Sprecher.

Grundsätzlich komme es auch darauf an, wo das Auto abgestellt wird. In einem bewachten Parkhaus eines Hotels sei das Risiko eines Einbruchs in das Auto meist geringer als in einer unbeleuchteten Ecke auf offener Straße.