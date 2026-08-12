Selbst mit Bafög und Unterstützung der Eltern ist während des Studiums das Geld oft knapp. Ein Job, der zum Stundenplan passt, kann für mehr finanziellen Spielraum sorgen. Wonach am besten suchen?

Berlin (dpa/tmn) – WG-Zimmer, Bücher, Kleidung und die ein oder andere Party: So ein Studienleben kann schnell teuer werden. Für viele junge Leute eine große Herausforderung. Ein Job, der sich gut mit dem Studium vereinbaren lässt, sorgt für mehr Entspannung auf dem Konto. Die Minijob-Zentrale hat sieben Job-Ideen gesammelt – und erklärt, warum diese sich perfekt für Studis eignen.

1. Besonders flexibel seien Jobs bei Messen, Kongressen, Konzerten und Co. Dort würde an vielen Stellen Unterstützung gebraucht, zudem fänden viele Einsätze am Wochenende oder in den Semesterferien statt. Denkbar seien etwa Jobs beim Auf- und Abbau oder im Service.

An der Uni selbst suchen

2. Die Hochschulen selbst, aber auch Vereine und kleinere Unternehmen brauchen Unterstützung im digitalen Bereich – etwa bei der Pflege von Webseiten oder beim Einrichten von Geräten. Wer technisch interessiert ist, geduldig ist und Probleme verständlich erklären kann, kann im technischen Support einen passenden Minijob finden.

3. Ohnehin ist die eigene Hochschule ein guter Ankerpunkt auf der Suche nach einem Studienjob. In der Bibliothek, in Sekretariaten oder Laboren arbeiten häufig Studierende. Nachfragen kann sich lohnen.

4. Ebenfalls im digitalen Bereich, aber kreativer, sind Jobs im Bereich Social Media. Cafés, Vereine, die Hochschule und andere Einrichtungen möchten auf Plattformen sichtbar sein, haben aber wenig Zeit und eventuell auch zu wenig Erfahrung. Mit guten Ideen für Posts und Videos und kommunikativem Geschick beim Beantworten von Nachrichten und Kommentaren lässt sich hier flexibel Geld dazu verdienen.

Die Klassiker

5. Ein Klassiker sind Jobs im Einzelhandel. Für Studierende auch interessant könnten Jobs im Lager sein, etwa bei der Vorbereitung von Online-Bestellungen. Oder auch die Auslieferung selbst. Häufig werden Früh-, Spät- und Wochenendschichten angeboten, sodass die Einsätze meist gut mit dem Stundenplan vereinbar sind.

6. Nachhilfe gehört ebenfalls zu den klassischen Nebenjobs, um den Kontostand etwas aufzubessern. Gefragt seien vor allem Fächer wie Mathe, Naturwissenschaften und Sprachen. Die Einheiten können so vereinbart werden, dass sie sich gut mit dem Vorlesungsplan verbinden lassen. Wichtig sind hier Geduld und eine gute Vorbereitung.

7. Noch flexibler sind womöglich Jobs, die Hilfe in Privathaushalten anbieten. Hier helfen Studierende Familien oder älteren Menschen bei alltäglichen Aufgaben. Das kann Babysitten sein, aber auch Gassigehen, Einkäufe erledigen, Gartenarbeit oder das Putzen der Wohnung. Manchmal gehören der gemeinsame Gang zur Apotheke oder eine Partie Schach mit einem Senior dazu. Angebote finden Interessierte etwa auf der Haushaltsjob-Börse (www.haushaltsjob-boerse.de).