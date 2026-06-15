Knurrt der Magen bereits, ist die Versuchung groß, schnell ein Fertiggericht in Topf oder Ofen zu werfen. Es geht aber auch anders. Hier kommen drei Mahlzeiten, die im Handumdrehen fertig sind.

Kassel (dpa/tmn) – In 10 bis 15 Minuten eine warme Mahlzeit auf dem Tisch – und zwar nicht aus Konserve oder TK-Fach? Das geht!

Hier kommen drei Gerichte, die in puncto Schnelligkeit fast mit einem Fertiggericht mithalten können. Was Nährstoffe, Geschmack und Sättigungsfaktor betrifft, sind die Kreationen der Kochbuchautorin und Foodbloggerin Christina Heß aber haushoch überlegen.

1. Tex-Mex-Omelett

Zutaten (für 2 Portionen)

5 Eier, 100 ml Milch, Salz, Pfeffer, 1/2 TL Tex-Mex-Gewürz, 1 EL frischer Koriander, 100 g Käse, 1/2 Avocado, Saft von 1/2 Limette, 1 kleine Dose Kidneybohnen, 100 g Schmand, Salsa

Zubereitung:

Käse reiben, Avocado würfeln und mit Limettensaft beträufeln. Bohnen abspülen. Eier mit Milch, Gewürzen und Koriander verquirlen und daraus in der Pfanne zwei Omeletts ausbacken. Mit Bohnen, Käse und Avocado füllen, zuklappen. Mit Schmand und Salsa servieren.

2. Pasta mit grünem Spargel

Zutaten (für 2 Portionen)

500 Gramm Pasta (vorgekocht aus dem Kühlschrank), 250 g grüner Spargel, 1/2 EL Olivenöl, 100 g Schmand, Saft von 1/2 Zitrone, Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Spargel in Stücke schneiden, ca. 5 Minuten in Olivenöl anbraten. Schmand mit Zitronensaft und etwas Wasser erwärmen, würzen. Mit Pasta vermengen und mit dem Spargel servieren. Tipp: In der Bärlauch-Saison kann man dem Rezept 10 Blätter Bärlauch hinzufügen – die Hälfte fein gehackt in die Schmand-Soße geben, die andere Hälfte als Topping.

3. Gebackener Feta

Zutaten (für 2 Portionen)

2 EL Olivenöl, 400 g Feta, 1 Knoblauchzehe, 1 grüne Paprika, 2 weiße Zwiebeln, ca. 10 Cherrytomaten, Salz, Rosmarin, Thymian

Zubereitung

Ofen auf 180 Grad vorheizen. Feta in eine geölte Auflaufform legen, mit Öl beträufeln und mit gehacktem Knoblauch bestreuen. Paprika und Zwiebeln in Scheiben schneiden, Tomaten halbieren, alles auf dem Feta verteilen. Leicht salzen, ca. 30 Minuten backen, zum Schluss optional grillen. Mit Rosmarin und Thymian garnieren. Dazu passen Brot und Zaziki.