Mallorca im Glas
Diese fruchtige Sangria ist der Star jeder Sommerparty
Zwei Gläser mit Spanischer Sangria
Die spanische Sangria wird aus Rotwein, Apfel, Limetten, Nektarinen und einem Hauch Cointreau gemacht.
Doreen Hassek. DPA

Eine Sangria, die Mallorca-Flair auf jede Sommerparty bringt. Mit ihrem Mix aus Obst, Rotwein und Cointreau garantiert Rezeptentwicklerin Doreen Hassek, dass die Gläser schnell wieder leer sind.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa/tmn) – Unsere Familie startet jedes Jahr mit einer großen Geburtstagsparty in den Sommer, und Mottopartys stehen dabei immer hoch im Kurs. Dieses Jahr wurde das Thema Mallorca auserkoren. Ein weites Feld, zum Glück. Da war vom Strandoutfit über lässig-elegante Kleidung für einen Stadtbummel durch Palma bis Ballermann-Shirts alles dabei.

Natürlich gab es auch die passenden Speisen und Getränke. Mein Beitrag zum Malle-Motto war eine leckere spanische Sangria, die nicht im Eimer mit 10 langen Strohhalmen serviert wurde, sondern stilvoll in einem schönen Bowlegefäß. Ich kann mit Stolz berichten, dass nicht ein kleines Gläschen davon übriggeblieben ist.

Zutaten für eine große Party

  • 1 großer Apfel
  • 4 Nektarinen
  • 2 Bio-Orangen
  • 2 Bio-Zitronen
  • 2 Bio-Limetten
  • 500 ml Orangensaft
  • 2 Flaschen spanischer Rotwein (à 750 ml)
  • 5 EL Zucker (mehr nach Belieben)
  • 300 ml Cointreau
  • 1 Liter eiskaltes stilles Wasser

Zubereitung

  1. Das Obst in mundgerechte Stücke schneiden und in ein großes Bowlegefäß geben. Mit dem Zucker bestreuen und anschließend mit Cointreau und Rotwein auffüllen.
  2. Das Ganze für einige Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank stellen und erst kurz vor der Feier die Sangria mit dem eiskalten Wasser komplettieren und genießen.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/

© dpa-infocom, dpa:260620-930-253066/1

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