Kein internationaler Titel und auch kein zusätzlicher Startplatz in der Königsklasse: Die europäische Saison ist für die Bundesliga mau verlaufen - das wirkt sich auf das Folgejahr aus.

Frankfurt/Main (dpa) – Dienstag das Aus von Borussia Dortmund, Mittwoch der K.o. des FC Bayern München und Donnerstag das Ende für Eintracht Frankfurt: Die Fußball-Bundesliga hat im Europapokal eine frustrierende Woche hinter sich und wird in dieser Spielzeit international leer ausgehen. Mit dem dreifachen Scheitern im Viertelfinale steht auch fest, wie viele Plätze Deutschland im kommenden Jahr hat – und wie diese verteilt sind.

Als möglicher Gewinner der Champions League (BVB) oder der Europa League (Frankfurt) wären ein zusätzliches achtes Ticket möglich gewesen – so bleibt es bei sieben Startern in der Saison 2025/26. Auch das zusätzliche Königsklassen-Ticket, das die Bundesliga im Vorjahr wegen der starken Leistungen holte, gibt es in diesem Jahr nicht.

Stuttgarts Abschneiden ist besonders wichtig

Die Plätze eins bis vier der Liga-Abschlusstabelle ziehen in die Champions League ein. Tabellenführer Bayern und Titelverteidiger Bayer Leverkusen haben ihr Ticket bereits sicher. Dahinter haben Frankfurt sowie RB Leipzig die besten Chancen.

Der Tabellenfünfte (aktuell der FSV Mainz 05) schafft es genauso in die Europa League wie der Pokalsieger. Im Endspiel von Berlin treffen am 24. Mai der VfB Stuttgart und Drittligist Arminia Bielefeld aufeinander.

Bundesliga-Rang sechs landet in diesem Fall in der Conference League. Für den Fall, dass Stuttgart (derzeit Platz elf) noch unter die besten Sechs kommt und den Pokal gewinnt, landet der Siebte in der Conference League.