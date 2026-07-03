Fords große Mittelklasse ist ein Gleiter für die Langstrecke. Das macht ihn zu einem beliebten Dienstwagen - mit sichtbaren Auswirkungen auf seinen Auftritt bei der Kfz-Hauptuntersuchung.

Berlin (dpa/tmn) – Allein die Fahrzeuglänge und das üppige Platzangebot des Ford Mondeo – sie versprühen einen Hauch von Oberklasse. Doch das Modell zählt zu den Mittelklasseautos, genauer zu den dort als Dienst- und Firmenwagen oft genutzten. Was bedeutet: Es sind Vielfahrerautos. Der «Auto Bild TÜV-Report 2026» schreibt: «Dass sie hart rangenommen wurden, bestätigt auch die der mängelfreien Exemplare: Sie sind durchweg unterdurchschnittlich vertreten.»

Modellhistorie: Seit 2022 gibt es den Mondeo, ursprünglich in der Mittelklasse der Nachfolger des Modells Sierra, als fabrikfrischen Neuwagen nicht mehr. Die fünfte Auflage kam 2014 auf den Markt, wurde fünf Jahre später überarbeitet: optische Retuschen und erstmals ein Hybridmodell im Angebot. 2022 wurde Nummer fünf eingestellt. Einen Nachfolger auf dem europäischen Markt hat das Modell nicht bekommen.



Karosserie und Varianten: Bei der Karosserie hat man die Auswahl zwischen Schrägheck, Stufenheck und der Kombi-Version Turnier. Der Hybrid fährt mit stufenlosem CVT-Getriebe.



Abmessungen (laut ADAC): Mondeo V: 4,87 m x 1,85 m x 1,48 m bis 1,50 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 550 l bis 1.446 l (Schrägheck), 383 l (Stufenheck), 525 l bis 1.630 l (Kombi).



Stärken: Für Langstrecken und Reisen ist der Mondeo dank Komfort und Geräumigkeit wie gemacht. Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) fallen zumindest nicht negativ auf: die Federn und Dämpfer, die Achsaufhängungen und das Abblendlicht.



Rost am Fahrwerk kommt beim Mondeo V nicht vor. Ab HU Nummer zwei im Alter von fünf Jahren stimmt es laut genanntem Report auch mit den Bremskomponenten weitgehend.



Rost am Fahrwerk kommt beim Mondeo V nicht vor. Ab HU Nummer zwei im Alter von fünf Jahren stimmt es laut genanntem Report auch mit den Bremskomponenten weitgehend. Schwächen: Die Bremsscheiben zeigen sich in den meisten Jahrgängen als übermäßig verschlissen. Und bei der ersten HU hapert es mit der Funktion der Fußbremse. In puncto Fahrwerk deuten sich ab HU Nummer vier Probleme mit Lenkgelenken und -anlagen an, unter denen der Vorgänger stark leidet.



Lichtkapitel: Mit Ausnahme des Abblendlichtes schneiden die Modelle «in allen Disziplinen mangelhaft ab», so der Report. Während Ölverlust demnach ein chronisches Mondeo-Problem ist, sind Abgasanlagen und die Abgasuntersuchung (AU) ein weiteres mögliches Problem, auf das Gebrauchtwagenkunden achten sollten.



Lichtkapitel: Mit Ausnahme des Abblendlichtes schneiden die Modelle «in allen Disziplinen mangelhaft ab», so der Report. Während Ölverlust demnach ein chronisches Mondeo-Problem ist, sind Abgasanlagen und die Abgasuntersuchung (AU) ein weiteres mögliches Problem, auf das Gebrauchtwagenkunden achten sollten. Pannenverhalten: Der ADAC stuft den Mondeo ab Erstzulassungsjahr 2014 als «mittelmäßig bis unzuverlässig» ein. Als Pannenschwerpunkte und auffällige Bauteile erweisen sich in der Pannenstatistik des Clubs: der Generator bei Exemplaren von 2015 und 2016, die Kraftstoffpumpe (2019) sowie der Klassiker unter den Pannenursachen: die Starterbatterie (2015 bis 2018 sowie 2020 und 2021).



Motoren: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 92 kW/125 PS bis 176 kW/240 PS; Diesel (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 85 kW/115 PS bis 154 kW/209 PS; Hybrid (Vierzylinder und E-Motor, Frontantrieb): 138 kW/187 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

Mondeo Turnier 2.0 TDCi Business Edition AWD (6/2016); 132 kW/180 PS (Vierzylinder); 187.000 Kilometer; 9.725 Euro.

Mondeo Turnier 2.0 Hybrid (6/2019); 138 kW/187 PS (Vierzylinder); 98.000 Kilometer; 15.732 Euro.

Mondeo Fließheck 1.5 EcoBoost Titanium (6/2018); 118 kW/160 PS (Vierzylinder); 110.000 Kilometer; 13.087 Euro.