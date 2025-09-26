Ein Mann soll nachts unverschlossene Autos geöffnet und Wertsachen gestohlen haben. Auch in Luxemburg steht er im Verdacht, ähnliche Taten begangen zu haben.

Trier/ Minden (dpa/lrs) – Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei einen Mann festgenommen, der für mehr als 100 Diebstähle aus Autos im Raum Südeifel und Trier-Saarburg verantwortlich sein soll. Der 32-Jährige wurde laut Polizei bereits am Dienstagabend in Minden im Eifelkreis Bitburg-Prüm festgenommen. Der Mann soll nachts unverschlossene Autos geöffnet und daraus dann Wertsachen entwendet haben.

Da der Verdächtige den Angaben zufolge keinen Wohnsitz aufwies und sich im Bereich der Grenze zu Luxemburg aufhielt, blieb er demnach zunächst unentdeckt. In Zusammenarbeit mit den Luxemburger Behörden sei außerdem festgestellt worden, dass er für eine Vielzahl ähnlicher Taten in Luxemburg unter Verdacht stehe.

Der 32-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.