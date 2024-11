Diebesbande mit millionenschwerer Beute festgenommen

Am Frankfurter Flughafen war ein Koffer voller Schmuck abhandengekommen. Das Diebesgut wurde nicht weit entfernt gefunden.

Frankfurt/Mainz (dpa) – Zwei Tage nach einem millionenschweren Diebstahl am Frankfurter Flughafen hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen. Nach Angaben der Polizei wurde am 8. November im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens ein Koffer voller Schmuck gestohlen, den ein Schmuckhändler am Flughafen dabeihatte. Der Mann schätze den Wert des Koffers auf 1,2 Millionen.

Spur führte nach Mainz-Mombach

Nach dem Auswerten von Videos war die Polizei sicher, dass mindestens vier Personen am Diebstahl beteiligt waren. Diese konnten im Rahmen von Ermittlungen in Mainz-Mombach ausfindig gemacht werden. Als die vermeintlichen Diebe im Alter von 63, 51, 49 und 43 Jahren das Gebäude, in dem sie sich aufhielten, mit Reisegepäck verließen, griff die Polizei zu.

Bei der Durchsuchung des Autos der mutmaßlichen Diebesbande entdeckten die Beamten den gestohlenen Schmuck, versandfertig verpackt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die gesamte Beute, darunter hunderte Schmuckstücke im Wert von teilweise bis zu 32.000 Euro im Auto. Aktuell befinden sich die vermeintlichen Kofferdiebe in polizeilichem Gewahrsam.